Cauã Reymond compartilha foto ao lado de Mariana Goldfarb e diverte a web

22/11/2020 | 15:11



Cauã Reymond aproveitou o dia de sol deste domingo, dia 22, para compartilhar com seus fãs e seguidores do Instagram uma foto ao lado de sua amada, Mariana Goldfarb onde os dois aparecem totalmente com o rosto e o corpo pintados de preto.

Mas não é nenhum tipo de black face ou algo parecido. Os dois estavam mantendo uma rotina de cuidados com a pele e passaram alguns produtinhos para tirar manchas, cravos e espinhas.

Na legenda da publicação, o ator fez uma brincadeira se denominando um X-Man, o que nada mais é do que um mutante de um filme. Mariana ainda deu mais detalhes da máscara em que eles estão usando na publicação:

Dia de cuidados aqui em casa. Máscara de carvão ativado. Benefícios: limpeza profunda da pele, brilho e maciez, controle da oleosidade, brincar de x-men.

Os fãs, rapidamente, começaram a encher a publicação de elogios ao casal e escreveram:

Se casamento não for assim, eu nem caso, comentou uma seguidora.

Perfeitos, exaltou outra.