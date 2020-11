Gusttavo Lima desmente rumores de que estaria encontrando Andressa Suita às escondidas: Não procede

22/11/2020 | 14:11



Pouco mais de um mês atrás, o mundo do sertanejo foi abalado com a notícia da separação entre Gusttavo Lima e Andressa Suita. Desde então, diversos rumores de que eles teriam retomado a relação surgiram, todos negados pelo ex-casal.

Já no último sábado, dia 21, o colunista Leo Dias afirma que um novo boato tomou as redes: o de que os dois estariam vivendo um novo romance longe dos holofotes, em um estúdio que o sertanejo possui no edifício Metropolitan, em Goiânia. Procurado pelo jornalista, Gusttavo teria negado a informação:

Não procede. Isso não é verdade.

Os rumores de reconciliação do casal não são os únicos que cercam a polêmica separação: assuntos relacionados a guarda dos filhos e a quem teria saído de casa também tomaram as redes sociais na época. Hoje, Andressa segue morando no Residencial Alphaville, em Goiânia, com os pequenos Gabriel e Samuel, enquanto Lima teria comprado outro apartamento no luxuoso edifício Victorian Living Desire, também em Goiânia, cujo valor é avaliado em três milhões, 628 mil e 375 reais.