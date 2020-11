Glória Pires revela desejo antigo e assume os cabelos brancos

22/11/2020 | 14:10



Glória Pires que está no auge dos seus 57 anos de idade acabou revelando em uma entrevista para o jornal O Globo que tinha muita vontade de assumir os seus cabelos brancos e que a decisão foi uma unanimidade entre os seus familiares.

- Eu estava querendo deixar meu cabelo branco há algum tempo. Mas na última novela, Éramos Seis, como transcorriam 30 anos na história, seria complicado: o consenso foi que eu deveria ter o cabelo pintado e ir fazendo os brancos de acordo com a continuidade. Quando acabou, falei: Agora vou deixar!.

E apesar do susto e de alguns narizes torcidos, a atriz garante que não ligou para isso e mostrou que quem assume as decisões no corpo dela são ela mesmo.

- Todo mundo foi contra, o marido, os filhos. Mas fui ficando. E estou adorando. Estou me sentindo bem, bonita, empoderada mesmo.

O importante é estar feliz com o próprio corpo, não é mesmo!?