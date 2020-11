Morre coordenador de grupo de trabalho para deficientes do Consórcio Intermunicipal

Da Redação



21/11/2020 | 17:08



Responsável por coordenar o Grupo de Trabalho Pessoa com Deficiência do Consórcio Intermunicipal Grande ABC Luis Carlos Cocola França Kassab faleceu hoje, aos 42 anos.

Representante do município de São Bernardo do Campo, Kassab participou assiduamente do Consórcio ABC desde a época em que o órgão ainda era entidade privada.

Defensor de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, também era defensor da gestão regional em função do caráter homogêneo e integralizado de governança.