Gusttavo Lima cita a palavra mozão em uma publicação e fãs questionam: Vai voltar com o seu?

21/11/2020 | 14:10



Gusttavo Lima acabou de se separar de Andressa Suita e os fãs anda especulando diversas coisinhas entre o ex-casal. Primeiro foi quando os dois foram vistos dentro de um carro com o interior parecido, os seguidores já estavam fazendo altas teorias, foi quando o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgou que o interior só era parecido mesmo e que os dois não estavam tentando se reconciliar utilizando até o mesmo carro.

Agora o sertanejo que separou alguns minutinhos do seu dia para aproveitar em suas redes sociais acabou fazendo um post no Twitter que acabou rendendo diversos comentários dos fãs.

Hoje sim, um dia propício para comer um espetinho com o mozão.

Não demorou absolutamente nada para os seguidores começaram a responder a publicação querendo descobrir se Gusttavo Lima está com um novo romance ou se estaria apenas com saudade de sua ex.

Dia propício para você voltar com o seu, né!?, disse um seguidor

Vai voltar com o seu, bebê?, comentou outra.

Que mozão? Só se você tiver falando da Andressa, né. Por favor, volte com ela! Vocês formam uma família linda, pediu uma seguidora.

Será que esse casal ainda vai voltar?