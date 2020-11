Thiago Salvático fala sobre seu relacionamento com Gugu Liberato: Ele era minha alma gêmea e, com ele, atingi a plenitude da felicidade

16/11/2020 | 15:10



No próximo sábado, dia 21, completa-se um ano desde a morte do apresentador Gugu Liberato. Por conta da data, diversas homenagens deverão ser prestadas em memória do artista e, por conta disso, o jornal Extra procurou o chef de cozinha Thiago Salvático que alega ter mantido um relacionamento com Gugu durante oito anos, para falar sobre a falta do apresentador.

Em sua fala, Thiago conta que tinha o costume de conversar diariamente com Gugu por meio de mensagens de texto e ligações, e relata a dificuldade em aceitar que isso não tornará a acontecer:

É extremamente difícil descrever em palavras tudo o que tenho passado desde o falecimento do Gugu, em novembro de 2019. A cada dia que passa, a saudade aumenta e o vazio se torna mais vazio. Ainda hoje tenho a sensação de que ele vai me ligar ou mandar uma mensagem. Lembro de cada momento nosso, dos planos que tínhamos traçado para o futuro, dos lugares que pretendíamos conhecer e dos projetos comuns que tínhamos em andamento. Saber que não poderei mais tocá-lo e que não conversaremos (pelo menos nessa vida) é desesperador.

O chef de 32 anos de idade ainda falou sobre o tipo de pessoa que Gugu era, ressaltando os momentos felizes que teria vivido ao lado do apresentador e agradecendo pelo carinho que tem recebido dos fãs enquanto compartilha alguns dos momentos ao lado do artista nas redes sociais:

Nesse último ano, sonhei com ele muitas vezes e acordava de madrugada aos prantos. Eu sei que fui abençoado por ter convivido com uma pessoa tão especial ao meu lado por oito anos. Fizemos diversos sacrifícios para estarmos juntos e conversávamos muito sobre o que efetivamente importava nessa vida: o que é ser feliz? Ele era minha alma gêmea e, com ele, atingi a plenitude da felicidade. Penso nele todos os dias e sempre rezo para que ele me proteja. Hoje ele certamente está ao lado de Deus. Tranquilo, generoso e cheio de amor. Gugu sempre estará vivo no meu coração. Agradeço o imenso carinho que tenho recebido.