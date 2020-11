15/11/2020 | 23:41



Com 100% das seções apuradas, o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), foi reeleito no primeiro turno, com 56,58% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do PT, Senador Jean, com 14,38%.

O candidato do PSL, Delegado Leocádio, terminou em terceiro lugar, com 10,22%. O candidato pelo Solidariedade, Kelps Lima, ficou com 5,87%, e o candidato do PSB, Hermano Morais, com 3,38%.

Coronel Hélio Oliveira (PRTB) teve 2,73%; Coronel Azevedo (PSC) 1,90%; Afrânio Miranda (Pode) 1,64%; Carlos Alberto (PV) 1,38%; Nevinha Valentim (Psol) 1,15%; Fernando Freitas (PCdoB) 0,41%; Rosália Fernandes (PSTU) 0,26%; e Jaidy Oliver (DC) 0,11%.