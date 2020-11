Nadal inicia ATP World Finals com vitória tranquila sobre Rublev; Thiem se vinga

15/11/2020 | 18:48



O espanhol Rafael Nadal iniciou muito bem sua caminhada para tentar fechar a temporada com o título do ATP World Finals. Sem ser ameaçado pelo russo Andrey Rublev, fez 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Número 2 do mundo, Nadal mostrou toda sua força na quadra central em Londres. Sacando bem e não dando chances de quebra, fez rapidamente 6/3 no primeiro set.

No segundo set, ele manteve a postura e logo de cara quebrou o serviço de Rublev. Daí para frente foi apenas confirmar seus serviços para fechar em 6/4.

Pela mesma chave, Dominic Thiem sofreu para se vingar da derrota da final de 2019, diante do grego Stefanos Tsitsipas, mas fez 2 a 1. O canadense jogou bem e ganhou por 7/6 (5), 4/6 e 6/3.

Nesta segunda-feira é a vez do sérvio Novak Djokovic estrear. O número 1 do mundo encara o argentino Diego Schwartzman.

No outro jogo do dia, o russo Daniil Medvedev repete a final do Masters de Paris, na qual venceu faz uma semana, diante do alemão Alexander Zverev.