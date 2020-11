15/11/2020 | 09:10



O amor está no ar! Whindersson Nunes e a nova companheira, a engenheira Maria Lina Deggan, posaram em clima de romance durante uma viagem a bordo do jatinho particular do humorista.

Amor e + amor, publicou a moça na noite de sábado, dia 14.

Rapaz, me perdoe o linguajar, mas a senhorita tá uma grande gostosa nas alturas, ein, comentou Whindersson, que aparece combinando o look com a namorada.

Momentos depois, eles apareceram juntos em diversas selfies em frente ao espelho.

Whindersson ainda se declarou: Mais que um amor para essa vida!