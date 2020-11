15/11/2020 | 07:51



Em Vitória, 14 candidatos disputam a cadeira na prefeitura. Há empate técnico triplo entre Delegado Pazolini (Republicanos), com 27%, Fabrício Gandini (Cidadania), que tem 26%, e o ex-prefeito João Coser (PT), com 26%. A margem de erro da pesquisa Ibope é de 4 pontos porcentuais e o nível de confiança utilizado é de 95%. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não declarou apoio a nenhum político na capital, mas tem forte ligação com o atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania).