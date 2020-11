15/11/2020 | 07:07



A eleição no Recife deve se transformar em uma disputa familiar. João Campos (PSB) deve enfrentar sua prima, a deputada federal Marília Arraes (PT) no segundo turno. Candidatos da esquerda na cidade devem deixar de fora da disputa os candidatos da direita: o ex-ministro Mendonça Filho e a Delegada Patrícia (Podemos), apoiada por Jair Bolsonaro.

Pela pesquisa Ibope divulgada no sábado, dia 14, Campos tinha 39% das intenções de voto e Marília Arraes 26%, isolando-se em segundo lugar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.