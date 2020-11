2º turno em Fortaleza deve opor candidato de Moro e de Bolsonaro ao de Ciro Gomes

15/11/2020 | 07:06



Os eleitores de Fortaleza devem levar para o segundo turno o único militar a ter sucesso em uma capital nessas eleições: o candidato Capitão Wagner (Pros), que aparece com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ibope, divulgada no sábado, 14. Wagner, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro Sérgio Moro, está empatado em primeiro lugar, mas numericamente atrás do candidato José Sarto (PDT), que tem 32%.

Sarto, que é apoiado pelo ex-governador Ciro Gomes, espera contar com o apoio do PT no segundo turno, cuja candidata, a ex-prefeita Fortaleza Luizianne Lins, aparece em terceiro lugar, com 20% das intenções de voto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.