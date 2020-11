15/11/2020 | 07:04



Um em cada três paulistanos considera a gestão do prefeito Bruno Covas ótima ou boa. Para 20%, o governo é ruim ou péssimo, e 26% o consideram regular.

Desde o início de outubro, a percepção sobre a Prefeitura melhorou. A taxa de ótimo/bom subiu de 27% para 34%.

Para 52% dos paulistanos, a gestão do governador João Doria é ruim ou péssima, e boa ou ótima para apenas 16%.

O governo do presidente Jair Bolsonaro também enfrenta desgastes: nada menos que 55% dos moradores da cidade consideram seu governo ruim ou péssimo.

Outros 23% acham que a gestão do presidente é boa ou ótima. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.