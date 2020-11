São Caetano não viaja e perderá por WO para o Marcílio Dias

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/11/2020 | 01:51



A situação do São Caetano está de mal a pior. Pouco mais de um mês após o título do Campeonato Paulista da Série A-2, o time deverá escrever hoje um dos capítulos mais tristes e constrangedores da história. Isso porque a diretoria não cumpriu o acordo de pagamento de alguns dos salários atrasados dos jogadores e demais funcionários e, consequentemente, a delegação não viajou para Itajaí, onde às 16h deveria entrar em campo para enfrentar o Marcílio Dias, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os dirigentes do Azulão se comprometeram a pagar parte dos salários atrasados – para alguns jogadores chegam a oito meses – até quinta-feira, o que não ocorreu. Assim, jogadores se recusaram a seguir para Santa Catarina e, portanto, o Marcílio Dias deverá vencer a partida por WO. Posteriormente, o STJD (Superior Tribunal de Justiça) deverá realizar algum tipo de ação e poderá prever alguma sanção ou punição ao São Caetano.

Após a conquista da A-2 o problema do atraso salarial, que já era de conhecimento público, se intensificou e provocou verdadeira debandada do elenco. Segundo fonte ouvida pelo Diário, hoje o elenco conta apenas com 12 atletas de linha e três goleiros.