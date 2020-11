Diário terá cobertura em tempo real das eleições

Júnior Carvalho

O Diário vai intensificar a cobertura on-line das eleições no Grande ABC para entregar informação ao eleitor das setes cidades em tempo real amanhã, dia em que o cidadão vai às urnas decidir o rumo dos municípios para os próximos quatro anos. Para garantir que nada fique para trás, o jornal fortalecerá a produção de conteúdo em todas as plataformas digitais.

Além do site do Diário (www.dgabc.com.br) e a um hot-site exclusivo (www.dgabc.com.br/eleicao), o eleitor terá acesso aos fatos que marcarão as disputas pelas prefeituras e câmaras da região por meio das redes sociais: Facebook (jornaldgabc) e Instagram (@diariodograndeabc). Desde a primeira hora, quando as urnas forem abertas, até o fim da apuração, o Grande ABC terá acesso livre a reportagens, fotos e vídeos que registrarão as corridas nas sete cidades.

O diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, explica que o método é a melhor forma de garantir o amplo acesso à informação em tempos de fake news e em meio a uma eleição marcada pela pandemia de Covid-19. “O Diário decidiu investir todos os seus recursos humanos na cobertura eleitoral on-line. Serão mais de 40 profissionais envolvidos. Nossa equipe estará nas ruas desde os primeiros minutos do domingo e só irá descansar depois que os últimos resultados forem conhecidos. E todas as informações serão divulgadas imediatamente, em nosso site, que acompanhará a apuração dos resultados nas sete cidades em tempo real, a partir das 17 horas, e também em nossas redes sociais”, frisou.

O tradicional pioneirismo do Diário na cobertura das eleições no Grande ABC, presente em seis décadas de atuação, não ficou de fora no ano que o mundo parou por causa da pandemia. A fim de ajudar a frear a transmissão do vírus, o jornal encampou o projeto ‘Não Troque Vidas por Votos’. A campanha visa cobrar os candidatos ao cumprimento às medidas sanitárias durante a campanha, como uso de máscara e o respeito ao distanciamento físico. Nas últimas semanas, foram várias as reportagens denunciando o risco a eleitores e até aos próprios políticos e cabos eleitorais, que se aglomeravam em atos partidários. Houve caso em que a campanha de um prefeiturável chegou a mudar o protocolo de um comício depois de ser alertada pela equipe de reportagem do Diário sobre a aglomeração de militantes.

“O balanço da campanha ‘Não Troque Vidas por Votos’ é altamente positivo. Acreditamos que, ao abrir nossas páginas para que cada um dos 59 candidatos a prefeito pudesse apresentar suas propostas de governo, fornecendo alternativa à campanha de rua em tempos de restrições sanitárias, contribuímos tanto para tornar o voto do eleitor da região mais consciente quanto para ajudar no combate do novo coronavírus”, ressaltou Novelini. A fiscalização seguirá amanhã e durante eventual segundo turno em algumas cidades da região, sobretudo depois de os números da evolução da doença apontarem para aumento de internações por conta da doença no Grande ABC na última semana.

Além dos canais mencionados, o Diário disponibiliza contato direto com a Redação, por meio de WhatsApp, para que o eleitor denuncie irregularidades, falhas, descumprimento a protocolos sanitários contra a Covid-19 ou problemas na hora da votação: 99612-4764.

Na segunda-feira, o Diário terá edição especial sobre a eleição municipal.