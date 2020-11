Filha de Vanusa fala sobre afastamento da mãe: Envolve crimes, subornos, perseguição e violências

13/11/2020 | 12:10



A filha de Vanusa, Aretha Marcos, usou suas redes sociais para falar sobre a relação que tinha com a mãe. De acordo com o jornal Extra, ela não deu muitos detalhes, afirmando apenas que uma série de motivos resultaram no distanciamento entre as duas.

A verdade sobre meu afastamento de minha mãe envolve crimes, subornos, perseguição e violências de todo tipo? Além de benefícios para que impere a lei do silêncio, disparou Aretha, de acordo com o jornal.

Aretha não especificou exatamente sobre o que estava falando, nem citou nomes, em seu perfil nas redes sociais. Ela compareceu ao enterro da mãe, que morreu por insuficiência respiratória na casa de repouso onde vivia há dois anos, em Santos, no litoral de São Paulo.

De agosto a setembro, Vanusa ficou internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores para tratar uma pneumonia. Ela chegou a ficar na UTI e respirar com ajuda de aparelhos.