Uma obra centenária em São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 00:01



Washington Luís era presidente do Estado de São Paulo (hoje seria governador). E construía história.

Numa sexta-feira, 13 de novembro de 1920, ele seguia de automóvel desde a sede do governo estadual, em Campos Elíseos, até o Alto da Serra, cruzando o bairro dos Meninos (hoje Rudge Ramos) e as vilas de São Bernardo e do Rio Grande, hoje Distrito de Riacho Grande.

A comitiva dividia-se em quatro automóveis. Entre os passageiros, Eugenio Egas e Affonso de Escragnolle Taunay, cujas obras sobre a historiografia de São Paulo tornaram-se clássicas.

O MARCO DO LORENA

A primeira parada foi no km 39 da Estrada do Vergueiro, ou Caminho do Mar. Ali estava sendo aberta uma estrada de dois quilômetros que interligaria a Vergueiro à Calçada do Lorena – caminho que existe até hoje e que se transformou em rota turística.

Calçada do Lorena foi obra da administração de Bernardo José de Lorena, governador da Capitania de São Paulo entre 1788 e 1797. Coube a ele abrir a Calçada do Lorena, o primeiro caminho calçado com pedras na Serra do Mar. O marco da obra, datado de 1790, estava abandonado e foi localizado pelo governo Washington Luís.

IMAGENS FOTOGRÁFICAS

Daquela excursão de 100 anos atrás houve registro fotográfico, com várias imagens publicadas na revista <CF160>Vida Moderna</CF>, em dezembro de 1920.

A Estrada do Lorena, em formato ziguezague para a passagem de pedestre e tropas, interligava São Bernardo a Cubatão. Estava abandonada em 1920. E deve ser atribuída a Washington Luís a vontade política de reconstruir o caminho histórico, já pensando na celebração do primeiro centenário da Independência, em 1922.

Em menos de dois anos, em seu governo, seria entregue, revitalizado e pavimentado, o Caminho do Mar, no trecho da serra, com os vários pousos que serviriam de suporte à era automobilística. Também seria inaugurado o Monumento do Pico, para lembrar a obra da Calçada do Lorena e o seu construtor, o governador Lorena.

GERAÇÃO EM GERAÇÃO

É uma linda história. Pouco mais de meio século depois daquele ano de 1920 a história seria divulgada por outro estudioso, o arquiteto Benedito Lima de Toledo no seu monumental <CF159>‘Projeto Lorena</CF>’, viabilizado graças ao apoio da Prefeitura de São Bernardo no governo Geraldo Faria Rodrigues (1973-1977).

Em 1920 ainda era possível chegar a Cubatão pela Calçada do Lorena. Em 1975, apenas uma parte da Calçada foi recuperada, perdendo-se preciosos trechos por onde transitou Dom Pedro I na viagem do 7 de setembro de 1822.

REGISTROS

As obras em execução há um século eram realizadas pela Associação Permanente de Estrada de Rodagem, presidida por Antonio Prado Junior – um dos participantes da expedição de 1920.

Da comitiva do presidente Washington Luís fazia parte, também, Heitor Penteado, então secretário da Agricultura do Estado.

Os excursionistas percorreram, a pé, trechos da Calçada do Lorena e do Caminho do Mar.

Almoçaram ali mesmo, na Estrada do Lorena, à beira do caminho.

Após o almoço inspecionaram a Estrada do Cubatão. Sem parar, atravessaram a cidade de Santos, em direção ao Guarujá, onde foi inaugurada uma ponte sobre o Rio Perequê.

O retorno a São Paulo, novamente pela Estrada do Vergueiro, e por São Bernardo, completou um percurso de 239 quilômetros (ida e volta). A comitiva chega à Capital à meia-noite.

Diário há meio século