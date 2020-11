Sto.André inicia obra para colocar grama sintética no Bruno Daniel

Dérek Bittencourt

12/11/2020



O ano de 2020 ficará, sem dúvida, marcado como um dos mais emblemáticos da história do Estádio Bruno Daniel. Depois de servir parcialmente ao Santo André na campanha do Paulistão, o local abrigou um hospital de campanha para tratar pacientes durante a pandemia da Covid-19. Depois de ajudar a salvar centenas de vidas, a estrutura foi desmontada e, desde o início da semana, máquinas tomaram conta do campo para realizar uma das maiores mudanças nos 50 anos da praça esportiva, que completa 51 domingo e, a partir de 2021, terá gramado sintético.

De acordo com a Prefeitura, foi iniciada a retirada da grama natural e preparação para receber o tapete artificial – em processo que será realizado por funcionários da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. Posteriormente, a empresa Soccer Grass iniciará a instalação do novo gramado. Todo o serviço foi orçado em R$ 2,1 milhões, valor bem inferior aos R$ 9 milhões estimados – em comparação ao que foi gasto no Allianz Parque. Mas a empresa afirma que o Bruno Daniel terá qualidade.

“A gente consegue entregar produto com a mesma performance de qualidade (em relação à arena do Palmeiras) e com valor mais em conta”, explicou Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass. “Existem vários tipos e preços para atender um padrão de alta performance. Será grama com a mesma performance do Allianz, mas com sistema diferente”, continuou. “O Allianz é arena de eventos, com shows direto. Então exige tipo de grama resistente, que é mais cara.”

De acordo com nota da Prefeitura, “o prazo estimado de entrega destas intervenções é janeiro de 2021”. Portanto, o Ramalhão deverá ter um mês para se adaptar ao novo piso visando a disputa do Paulistão, que está previsto para iniciar na última semana de fevereiro. A administração andreense ainda ressalta que, além do gramado, está previsto no orçamento o “recapeamento da pista na lateral do campo”, onde ficava a antiga pista de atletismo do estádio.