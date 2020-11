Lula elogia mescla de veteranos e novatos

Raphael Rocha



12/11/2020 | 00:01



Em reuniões internas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem elogiado a mescla que a maioria das cidades adotou na eleição deste ano, de apostar em medalhões e em jovens lideranças. Em Diadema, por exemplo, o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) é um dos nomes do petismo mais bem colocado nas pesquisas na Região Metropolitana, fato que deve impulsionar a chapa de candidatos a vereador, inclusive dos novatos. Em Mauá, onde o vereador Marcelo Oliveira (PT) possui chance real de ir ao segundo turno, o cenário favorece quem figura pela primeira vez nas urnas, como o presidente licenciado do petismo na cidade, Júnior Getúlio, e Geovane Corrêa. Em São Bernardo, o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) também corre, até o fim, para levar a disputa eleitoral ao segundo turno, o que tende a fortalecer o rol de postulantes à vereança.

BASTIDORES

O afastamento de Zimma Francisco do Nascimento Filho de cargo na ETC (Empresa de Transportes Coletivos), autarquia de São Bernardo, por supostamente favorecer a campanha de seu filho, Lucas Ferreira (DEM), a vereador foi o assunto da sessão de ontem na Câmara de São Bernardo – extraoficialmente, é claro. Ninguém quis publicamente explorar o caso, até porque, em especial na base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB), a orientação foi de silêncio. Ainda mais depois que, nesta semana, chegou a eles parte do recurso de campanha prometida pela coligação.

Apoio

O atacante Rodrygo, revelado no Santos e que hoje atua no Real Madrid, gravou vídeo de apoio ao candidato a vereador Roberto Bergamaschi (PT), de Mauá. “Mando abraço para o Roberto Bergamaschi, cara muito ligado ao esporte, e desejar sorte a ele nas eleições”, declarou o atleta.

Cabo eleitoral

O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) entrou de vez na campanha do filho, o vereador Márcio Júnior (Podemos), que busca a reeleição. Quase todos os dias Márcio reserva um tempo para ir pedir votos para o filho nas ruas de Diadema.

Impulso

Na reta final da campanha, o prefeiturável do Novo em São Caetano, Mario Bohm, impulsionou agendas com figuras de destaque do partido. Recentemente divulgou reunião que teve com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e vídeo de apoio do deputado federal Marcel van Hattem, do Novo gaúcho.

Confusão em Mauá – 1

Confusão envolvendo a campanha do candidato do PSD à Prefeitura de Mauá, Juiz João Veríssimo, e a GCM (Guarda Civil Municipal) foi parar na delegacia. Guardas-civis relataram que receberam denúncia de que havia distribuição de panfletos apócrifos contra o prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB). Encontraram uma Volkswagen Kombi com dois adultos e seis adolescentes com o material, que tinha o CNPJ da campanha de Veríssimo – ou seja, não era apócrifo.

Confusão em Mauá – 2

O panfleto mostrava fotos de Atila Jacomussi (PSB) preso – foi acusado de fraude em contratos da merenda com base na Operação Prato Feito – e criticava o vereador Marcelo Oliveira, prefeiturável do PT neste pleito. O delegado Paulo Alberto Mendes Ferreira, que lavrou o BO (Boletim de Ocorrência), determinou a apreensão do material e envio do caso à Justiça Eleitoral, para acompanhamento do episódio. Na delegacia, os menores e os dois adultos relataram trabalhar para uma empresa terceirizada – a Still Assessoria – e que receberiam R$ 25 para panfletar.

Confusão em Mauá – 3

Em nota, a campanha de Juiz João (PSD) argumentou que “colocou na rua um material legal contando toda a verdade sobre as duas prisões do prefeito. Na tentativa de esclarecer à população e relembrar os fatos, nosso material foi apreendido pela Guarda Civil Municipal. Enquanto o nosso povo vive com insegurança e o patrimônio público é vandalizado, a GCM está atrás de material oficial de campanha”, disse. O departamento jurídico diz estudar medidas sobre o caso.