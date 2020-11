Coordenador de Ailton Lima é multado por divulgar pesquisa ilegal

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/11/2020 | 00:02



O juiz Marcelo Franzin Paulo, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), aplicou multa de R$ 53,2 mil a Claudinei Beltrami, um dos responsáveis da campanha à Prefeitura de Santo André do ex-vereador Ailton Lima (PSB) e também candidato a vereador pelo PSC, por publicação de pesquisa não registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Beltrami é representante da coligação Santo André Grande de Verdade, que defende a eleição de Ailton. Segundo denúncia apresentada pela coligação Futuro Seguro Para Nossa Santo André, que sustenta a tentativa de reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB), Beltrami divulgou levantamento irregular no Facebook, em desconformidade com a legislação eleitoral.

No processo, Beltrami argumentou que veiculou em suas redes sociais uma enquete, não pesquisa, realizada durante o período de pré-campanha.

O magistrado, entretanto, não aceitou a tese da defesa de Beltrami. Franzin Paulo sustentou que condutas similares à identificada de Beltrami podem ensejar manipulação de informação com objetivo de influenciar o eleitorado.

“Percebe-se, assim, que o representado expressamente classificou sua publicação como sendo o resultado de uma ‘pesquisa’, incorrendo, portanto, na conduta vedada legalmente, já que manipulou a informação veiculada, endossando sua legitimidade com o escopo de influenciar o leitor”, escreveu o juiz.

Advogado da coligação Futuro Seguro Para Nossa Santo André, Leandro Petrin disse que “não é possível que as campanhas eleitorais tentem induzir eleitores a erro produzindo fake news e divulgando pesquisas falsas”. “O eleitor não é bobo e a Justiça Eleitoral sempre atuará quando houver ilegalidade desse tipo”.

Até o fechamento desta edição, a campanha de Ailton não havia se manifestado.