Black Friday: veja produtos e serviços inusitados para comprar pela internet

10/11/2020 | 15:18



Com a chegada da Black Friday, centenas de lojas estão começando a detalhar suas promoções. A seguir, o 33Giga fez um apanhado de algumas ofertas de produtos um tanto curiosos, que poderão ser adquiridos com desconto em breve. Confira.

– Teste de ancestralidade

Com apenas uma amostra de saliva, o laboratório Genera analisa o seu DNA com dezenas de povos ao redor do mundo, contando um pouco da história da sua família por pelo menos 5 gerações, descobrindo de forma mais profunda de onde você vem. O kit é enviado diretamente até a sua casa e depois as amostras devem ser enviadas de volta ao laboratório para realizar a análise.

Além de descobrir sobre seus ancestrais, também é possível fazer uma análise de nutrição e saúde para entender mais sobre sua característica genética e a relação com o seu corpo para obter melhor qualidade de vida. Qual a dieta mais indicada para você, tendência a deficiências de vitaminas ou a doenças como diabetes, fotoenvelhecimento, obesidade e alcoolismo, sensibilidade a cafeína, fome emocional, nível de sociabilidade e impulsividade de cada indivíduo são alguns dos resultados que você pode obter.

Para saber mais ou encomendar um, entre aqui.

– Imóveis novos

O Apto, plataforma que conecta potenciais compradores de imóveis novos a construtoras e empreendimentos em todo o Brasil, vai promover a Black Week de imóveis novos entre os dias 23 e 29 de novembro. A iniciativa conta com algumas construtoras de renome no portfólio, como Eztec, Econ, Even, Exkalla, Saint Marti e Vegus; e assim, busca atrair aquelas pessoas que já estão procurando apartamentos e que querem aproveitar promoções.

A ação já começou e funciona por meio de um site, que tem um cronômetro com a contagem regressiva para a maior semana de descontos em imóveis novos do mercado imobiliário. Para participar basta acessar a página e preencher alguns dados como nome, e-mail e região de interesse. Com o cadastro feito é possível receber uma série de informações e dicas para facilitar o processo de compra na semana de descontos. Interessou? Entre neste link.

– Carro seminovo com R$ 3.000 em cashback

A Volanty, marketplace de seminovos, conecta quem quer vender e comprar um carro sem burocracia. Para a Black Friday, a startup vai oferecer, durante todo o mês de novembro, até R$ 3.000 de cashback Ame na compra de seminovos e benefícios exclusivos para aqueles que comprarem durante as lives commerce semanais realizadas no Instagram.

Os benefícios vão desde condições especiais de financiamento até seguro grátis. Além disso, os clientes contam com vantagens: garantia de 1 ano e possibilidade de devolução em até 9 dias para todos os carros comprados na plataforma. O link para as promoções é este: https://www.volanty.com.

– Aulas com personalidades brasileiras

Na Curseria, plataforma de cursos online que alia educação e entretenimento, é possível estudar com grandes nomes do cenário brasileiro. “Aprenda Técnicas e Receitas” com Henrique fogaça, estude “Conteúdo Audiovisual – Produção, Técnicas e Humor” com Porta dos Fundos e faça o “Hambúrguer Perfeito” com Rogério deBetti.

A plataforma oferece até 70% de desconto na compra desses cursos e vários outros até o final de novembro. Alguns conteúdos estão em fase final e será a última chance de adquirir estes cursos exclusivos por um valor promocional. Eis o link: https://www.curseria.com.

– Experiências marítimas

A Nautal, marketplace que conecta proprietários de embarcações a viajantes em busca de experiências marítimas, oferece aos seus clientes uma opção de Gift Card. O cartão-presente não tem validade e pode ter diferentes valores, mínimo de R$ 300.

O vale poderá ser usado tanto no valor total do aluguel de uma embarcação ou como cupom de desconto, subtraindo seu valor do preço total do barco de sua escolha. Como base, o valor do aluguel diário de um barco no Brasil é equivalente a R$ 1.000,00. Para saber mais, entre aqui.

– Curso online de tecnologia com desconto

A Alura, plataforma online de ensino de tecnologia e negócios digitais, promove a Black Friday Alura de todos os seus planos, entre os dias 23 e 27 de novembro. Com isso, quem se matricular nestes dias terá acesso aos mais de 1.200 cursos voltados ao mundo da tecnologia.

Essa porcentagem de desconto é única no ano, e a empresa garante que irá realmente apenas até o dia 27. Para saber mais sobre os cursos e aproveitar o desconto, clique aqui.