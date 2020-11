Simone, da dupla com Simaria, se assusta com preços de itens de decoração: As pessoas não têm juízo na vida

09/11/2020 | 12:10



Simone Mendes, da dupla com Simaria, mostrou que é gente como a gente e também fica espantada com os preços das coisas quando vai às compras. No YouTube, a cantora sertaneja segue compartilhado como está ficando sua nova mansão em um condomínio de luxo em São Paulo. Grávida de quatro meses de uma menina, ela e o marido, Kaká Diniz, que já são pais de Henry, apareceram escolhendo algumas peças de decoração para casa. Porém, os dois acabaram se assustando com o valor total dos objetos mostrado pelo arquiteto: nada menos que 24 mil reais.

- Caraca! Eu não tinha lido isso, não! Eu tô rindo de nervoso agora. As pessoas não têm juízo na vida. Você não sabe que a quarentena tá difícil? Que não estou fazendo shows? Que, mesmo se tivesse, gosto de coisa barata?, disse a cantora para o arquiteto.

Simone ainda disse que iria tentar pechinchar e escolher peças mais baratas para decorar a casa. Por fim, ela apenas gastou 6.354 reais e ainda pediu para parcelar o pagamento em seis vezes.

- Economizei, em média, 17 mil reais, disse ela aos risos.