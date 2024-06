Filas e 10 mil ingressos vendidos: monólogo de Fernanda Montenegro causa alvoroço no Sesc

No segundo dia de vendas dos ingressos para o espetáculo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, todos os 10 mil assentos para os 20 dias de apresentação esgotaram. Em nota o Sesc afirma que foram mais de 130 mil acessos simultâneos durante a venda online. E na venda presencial, em menos de 30 minutos já não haviam mais lugares disponíveis, segundo informações não-oficiais repassadas por um funcionário do Sesc.

"O Sesc São Paulo lamenta os transtornos ocorridos e entende que os cerca de 10 mil ingressos esgotados, em um curto período, reforçam o compromisso da instituição em fomentar ações de formação de público e democratização do acesso à cultura.", esclarece a assessoria do Sesc 14 Bis.

O Sesc 14 Bis, em São Paulo, será o novo palco para o monólogo de Fernanda Montenegro. Uma porcentagem dos ingressos foi liberado para a venda online, que teve inicio na última terça-feira, 11, esgotando no mesmo dia. Mas foi na venda física, na tarde desta quarta-feira, 12, que os fãs mostraram a expressão da atriz, parando as unidades do Sesc São Paulo.

"Fernanda Montenegro ao vivo no Allianz parque vai se tornando inevitável", brincou o usuário do X (antigo Twitter), Giancarlo Rufatto.

Nas redes sociais, fãs compartilharam imagens das enormes filas formadas para a comprar de ingressos de Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir.

O espetáculo é dirigido e interpretado pela atriz e inspirado na obra A Cerimônia do Adeus, da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Em nota, Fernanda comentou sobre seu primeiro contato com Beauvoir. "Minha aproximação com a obra de Simone de Beauvoir vem desde quando eu tinha 20 anos. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial na minha geração."