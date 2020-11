Ator de Rebelde é preso após ser acusado de agredir a namorada

07/11/2020 | 11:10



Eleazar Gómez, conhecido por interpretar Leonardo na novela Rebelde, entre outros papéis em novelas do México, foi preso em flagrante após tentar estrangular a namorada, a modelo Stephanie Valenzuela. De acordo com o jornal La Prensa de Lara, a modelo fugiu da agressão e gritou por ajuda.

O programa de TV Venga la Alegría conversou com o irmão de Stephanie, Frank Valenzuela, que deu alguns detalhes do ocorrido e explicou que o ator sentia muito ciúmes da namorada:

- Minha irmã, para evitar qualquer tipo de problema, evitava sair. Ela quase não tinha amigos, chegou a ponto de parar de falar comigo mesmo sendo seu irmão. Ela chora só de se lembrar (da agressão) e não quer que isso aconteça com outras mulheres.

Na TV mexicana, o ator está no ar com a novela La Mexicana y El Guero. Já no SBT, Eleazar pode ser visto em Quando Me Apaixono, como o personagem Aníbal.