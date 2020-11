'Ganho facilmente a presidência com votos legais', diz Trump no Twitter

06/11/2020 | 08:00



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que ganha a reeleição à presidência do país com "votos legais". "EU GANHO facilmente a Presidência dos Estados Unidos com VOTOS LEGAIS", escreveu Trump, em sua conta oficial do Twitter, na madrugada desta sexta-feira, 6, enquanto a contagem de votos continua em andamento no país.

Trump voltou a alegar também que os observadores republicanos não conseguiram realizar o seu trabalho de acompanhamento da apuração de votos em alguns centros eleitorais. "Não foi permitido aos OBSERVADORES, de alguma forma, a realização de seu trabalho e, portanto, os votos aceitos neste período devem ser considerados VOTOS ILEGAIS", disse Trump. "A Suprema Corte dos Estados Unidos deve decidir!", concluiu o presidente norte-americano.

O mandatário acusou, ainda, os democratas de estarem manobrando para obter o controle do Senado norte-americano. "A presidência se torna ainda mais importante. Nós ganharemos!", disse Trump.

Continuando a série de postagens, Trump atacou o próprio Twitter. "O Twitter está fora de controle", afirmou o presidente. A rede social vem marcando as mensagens de Trump com falsas alegações sobre o processo eleitoral como conteúdo que pode ter "informações incorretas" ou ser passível de contestação.