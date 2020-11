05/11/2020 | 19:10



Morreu Caio César Nunes, dublador responsável pela voz de Rick, nas primeiras temporadas da animação Rick & Morty.

Ele tinha 34 anos de idade e tinha sofrido um desmaio na noite da última quarta-feira, dia 4, de acordo com informações da Rede Globo.

Amigos do dublador ainda informaram que na semana anterior, ele tinha sido internado com pico de glicemia, mas que recebeu alta no sábado, dia 31.