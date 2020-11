Economia pauta debate entre prefeituráveis de Sto.André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/11/2020 | 00:35



Futuro da economia de Santo André centralizou o debate entre os candidatos à Prefeitura, realizado na noite de ontem na UFABC (Universidade Federal do ABC) – com organização do UOL, TVT, Rede Brasil Atual e Diário.

Participaram das discussões o atual prefeito e candidato à reeleição, Paulo Serra (PSDB), Bruno Daniel (Psol), Bete Siraque (PT), Sargento Lobo (Patriota), Ailton Lima (PSB) e o ex-prefeito João Avamileno (SD).

Paulo Serra defendeu que implementação do debate para mudar o perfil econômico, a partir do parque tecnológico, já está em curso e que essa ação pode trazer mais postos de trabalho e renda para os moradores.

“Com a parceria do governo do Estado e do governo federal, nosso parque tecnológico já funciona e já recebeu muitos investimentos de empresas que já estavam na cidade, a última foi a Prometeon/Pirelli, que trouxe todo seu centro logístico e de tecnologia para a cidade, gerando emprego e renda”, declarou o tucano.

Bruno Daniel aposta que poderá realizar verdadeira transformação após explorar projetos de carbono zero, que aposta em matrizes de energia limpa. Conforme o candidato, a ideia é gerar emprego e renda por meio da mudança do modelo econômico adotado na cidade e que, para ele, se encontra em crise. “Podemos instalar painéis fotovoltáicos para gerar energia, fazer do município uma cidade esponja, que coletaria a água da chuva. Projetos como este geram emprego e renda”, sustentou.

Já Ailton, que relembrou que fez parte da gestão de Paulo Serra por 14 meses quando era secretário de Desenvolvimento Econômico, utilizou seu tempo para alfinetar o prefeito. “Fiz parte do governo durante 14 meses. Estamos vivendo em uma cidade que faz festa quando uma loja de departamento vem se instalar na cidade”, afirmou. Bete Siraque e João Avamileno apostaram em gestões passadas para relembrar criação de mão de obra, por exemplo.



DENÚNCIA

No momento em que candidatos perguntavam para os rivais, Bruno Daniel acusou Paulo Serra de usar a máquina pública para benefício eleitoral – disse que entrou com representação pedindo cassação da chapa alegando que o tucano entregou cestas básicas em troca de votos em evento realizado pela Prefeitura. “Temos evidências fortíssimas de que você usou a máquina para fazer campanha eleitoral. E mais. Estamos subindo em nossas redes sociais um vídeo com estas evidências”, afirmou.

“É claro que esse é um direito que assiste ao Psol, assiste aos partidos que preferem enxergar outra Santo André, uma Santo André que não pertence aos andreenses. O que eu digo, Bruno, é que o Psol não use a própria régua para nos medir. Eu não respondi sobre o uso da máquina porque não faz parte de nosso cotidiano. As cestas básicas foram entregues durante a pandemia e demos prioridade aos alunos que deixaram de receber merenda devido paralisação das aulas”, rebateu o tucano.