Cruzeiro vence e 'dorme' fora da zona do rebaixamento na Série B

30/10/2020 | 23:43



Aos poucos, o Cruzeiro parece estar se acertando na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari bateu o Paraná por 2 a 0 no Mineirão, pela 19ª rodada, e deixou ao menos temporariamente a zona do rebaixamento.

Esta foi a primeira vitória de Felipão no Mineirão, nesta sua volta ao clube. Antes tinha vencido o Operário, por 1 a 0, e empatado com o Náutico, por 1 a 1, ambos longe de casa. São sete pontos conquistados em nove disputados. A vitória levou o Cruzeiro aos 20 pontos, um a mais do que Náutico e Figueirense, que abrem a zona da degola. No entanto, os dois ainda entram em campo pela rodada e podem ultrapassar a equipe mineira.

O Paraná, por sua vez, vive um momento de baixa na temporada. A equipe chegou a liderar a competição, mas passou por um período de sete jogos sem vitória e está agora na quinta colocação, com 28 pontos, atrás do Juventude pelo saldo de gols (7 a 3).

O jogo mal começou e, logo no primeiro minuto, o Cruzeiro já abriu o placar. Exatamente aos 50 segundos. Régis cobrou falta pela direita e Marcelo Moreno se antecipou ao goleiro Marcos e tocou de cabeça para o fundo do gol.

O Paraná aparentou sentir o gol e não conseguiu responder. Superior em campo, o Cruzeiro ainda ampliou em contra-ataque aos 28 minutos. O goleiro Fábio repôs a bola rapidamente, Patrick Brey arrancou da direita e tocou em diagonal para Airton, que passou pelo goleiro e bateu rasteiro contra o gol vazio.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo diminuiu. Satisfeito com o resultado, o Cruzeiro deixou de apertar a saída de bola adversária e passou a administrar a vantagem com tranquilidade.

O time da casa ainda teve algumas chances de ampliar, mas sem sucesso. Claudinho e Marquinhos Gabriel arriscaram, exigiram belas defesas de Marcos, e o jogo terminou mesmo com o placar construído na primeira etapa.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná recebe o Confiança no Durival Britto, em Curitiba, enquanto o Cruzeiro vai ao estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enfrentar o Botafogo-SP.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 x 0 PARANÁ

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Cacá (Adriano), Manoel e Patrick Brey; Jadsom Silva, Ramon e Régis (Claudinho); Marquinhos Gabriel (Welinton), Marcelo Moreno e Airton (Machado). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PARANÁ - Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas (Karl), Higor Meritão, Renan Bressan (Bruno Xavier) e Thiago Alves (Vitinho Mesquita); Léo Castro (Guilherme Biteco) e Andrey. Técnico: Allan Aal.

GOLS - Marcelo Moreno, a 1, e Airton, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Régis, Marcelo Moreno e Airton (Cruzeiro); Juninho, Jhony Douglas e Higor Meritão (Paraná).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).