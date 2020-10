Internautas especulam romance entre Gui Araújo e Hariany Almeida - e amiga de Anitta comenta: Meu casal

30/10/2020 | 13:11



Será que a filha já andou para Hariany Almeida? Após anunciar seu término com DJ Netto, recentemente a modelo teve seu nome envolvido em especulações sobre um possível romance com Gui Araújo! Nas redes sociais, muitos internautas perceberam que os dois aparecerem em vídeos do Instagram Stories de um amigo em comum - o que poderia ser um indício de que estariam nos mesmos lugares.

Agora, parece que os rumores estão ainda mais fortes! Isso porque, em um post feito no Instagram sobre a possibilidade de Gui e Hari estarem se relacionamento, a influencer Laryssa Bottino declarou nos comentários.

Meu casal.

Para quem não sabe, Laryssa é muito amiga de Anitta e passou boa parte do tempo com a cantora enquanto ela estava namorando Gui, no começo da quarentena. Alguns internautas, por sua vez, acharam que o comentário teria sido uma ironia, fazendo referência a recente polêmica envolvendo Whindersson Nunes, Luísa Sonza e Vitão.

Ela não era amiga da Anitta?, questionou uma seguidora.

Ela quer biscoito, afirmou outra internauta.

Algumas pessoas, porém, entenderam que Lary estava apenas brincando, já que ela também é muito amiga de Gui.

Que povo chato... Ela é amiga do Gui e até viajou junto, apontou uma internauta.

É meme, ela é amiga do Gui, disse outro.

É amizade gente, misericórdia, acha que todo mundo é igual a vocês quem pega boy e ex-boy de amiga, declarou uma terceira.

Vale dizer que, no mesmo dia, Laryssa postou uma foto com Gui, em que diz:

O presente é meu, com um emoji de coração. Os dois também apareceram nos Stories um do outro.

Que confusão, né? De qualquer forma, até o momento, nenhum dos três se pronunciaram sobre as especulações!