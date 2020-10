Pesquisa Diário/Ibope será publicada na quinta

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/10/2020 | 09:24



O Diário publica na quinta-feira, 5 de novembro, a dez dias do primeiro turno das eleições, pesquisa com o desempenho dos candidatos a prefeito nas sete cidades do Grande ABC. Para aferir as intenções de voto, com credibilidade e imparcialidade, o jornal contratou o Ibope Inteligência, retomando antiga parceria com o mais renomado instituto de aferição de opiniões do Brasil.

Uma edição especial, com maior número de páginas, está sendo planejada para apresentar os resultados do levantamento nos sete municípios. O Ibope vai registrar hoje as pesquisas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), conforme determina a legislação para as consultas cujos resultados pretendam ser tornados públicos.

Diretor superintendente do jornal, Marcos Sidnei Bassi destaca a tradição do veículo em divulgar tendências eleitorais. “O Diário assume mais uma vez sua responsabilidade como o maior jornal da região. Propiciar aos cidadãos do Grande ABC, neste momento especial, que é o da escolha de seus representantes, informações precisas e fidedignas sobre a disputa é contribuir para o fortalecimento da democracia”, declara.

A contratação do mais renomado instituto de pesquisa do País fornece aos resultados a credibilidade necessária em época de fake news e informações distorcidas. “Temos visto alguns resultados bastante peculiares circulando nos bastidores da política regional, que levantam dúvidas. Agora chegou a hora de medir exatamente qual o humor do eleitorado do Grande ABC. E ninguém melhor do que o Ibope, que no Brasil passou a ser sinônimo de pesquisa de opinião pública, para realizar este trabalho”, avalia o diretor de Redação Evaldo Novelini.

Ibope e Diário retomam neste ano parceria de antigas eleições, como as de 1996 e 2008. Com sete décadas de atuação, e trabalhos realizados em diversos países, o instituto tem padrões éticos controlados por associações brasileira e internacional de pesquisas. O nível estimado de confiança dos sete panoramas contratados pelo jornal é de 95%.

Os resultados das pesquisas nas sete cidades serão entregues ao jornal no fim da tarde de quarta-feira. Com gráficos demonstrando o desempenho de cada um dos 59 candidatos a prefeito, a edição impressa do dia 5 estampará as intenções de voto dos 2,1 milhões de eleitores do Grande ABC. As reportagens também podem ser consultadas na página do Diário na internet, no endereço www.dgabc.com.br – em época de pandemia, o acesso é totalmente gratuito.

As datas das eleições municipais de 2020 sofreram alterações por causa das restrições impostas pela disseminação do novo coronavírus. De outubro, foram postergadas para novembro, com primeiro turno no dia 15 e segundo, se nenhum candidato a prefeito obtiver 50% dos votos válidos mais um, no dia 29.

No Grande ABC, quatro cidades podem ter decisão em dois turnos, por possuírem mais de 200 mil eleitores: Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. Nas outras três – São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –, a eleição se decide na primeira rodada.

ALTERAÇÃO

Devido à publicação da rodada de pesquisas eleitorais no Grande ABC, haverá alteração no calendário de divulgação das propostas dos prefeituráveis no âmbito da campanha Não Troque Vidas por Votos, feita pelo Diário. No dia 5, estava prevista a explanação dos candidatos de Rio Grande da Serra. A divulgação das ideias à cidade será no sábado, dia 7.