Mauá vê maior número de candidatos desde a redemocratização

A eleição do mês que vem em Mauá marcará o primeiro duelo nas urnas desde que o município mergulhou em profunda crise política, provocada após duas prisões do prefeito Atila Jacomussi (PSB), eleito em 2016 e atual candidato à reeleição, e por um impeachment aprovado pela Câmara e, posteriormente, anulado pela Justiça. O cenário pós-crise, somado a mudanças na legislação eleitoral, coloca o município como uma das cidades do Grande ABC com o maior número de prefeituráveis: são 13 candidatos.

É a primeira vez desde a redemocratização do País (1985) que Mauá verá a oferta de candidatos a prefeito ultrapassar dois dígitos.

O cenário atual mistura figuras já conhecidas do eleitorado da cidade com prefeituráveis de primeira viagem. Na lista de veteranos está, além de Atila, o ex-prefeito Donisete Braga (PDT) e a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB). Enquanto o pedetista tenta retornar ao Paço, a emedebista busca consolidar seu retorno à vida pública - no atual mandato, atuou como conselheira política da mãe, a vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), que governou o Paço durante os afastamentos de Atila.

A lista é completada pelo oposicionista Marcelo Oliveira (PT); pelo ex-magistrado João Veríssimo (PSD); Amanda Bispo (UP); André Sapanos (Psol); Caio Túlio (PCO); Roseni Delmondes (PMN); Mauro Roman (PRTB); Professor Betinho (PSL); Ronaldo Pedrosa (PP) e Zé Lourencini (PSDB), que hoje discorrem sobre as propostas na campanha Não Troque Vidas por Votos.

A próxima cidade no calendário das sugestões é Diadema, na terça-feira.

AMANDA BISPO (UP)

‘Passe livre a estudantes e para quem procura emprego’

MOBILIDADE – Redução da tarifa e municipalização do transporte; passe livre a estudantes e desempregados; criação, melhorias e ampliações de terminais; ampliação de ciclovias.

ECONOMIA – Combate à desindustrialização; criação de observatório do trabalho; criação de empresa pública de aplicativos de serviços de entrega; garantia da estabilidade de trabalho e renda de pequenos produtores rurais.

EDUCAÇÃO – Fim do analfabetismo; realizar concursos; creches e pré-escolas de acordo com a demanda; escola em tempo integral.

SEGURANÇA – Combate à violência policial e substituição do processo de militarização da GCM; programa de formação antirracista destinada à GCM; iluminação das vias públicas.

MEIO AMBIENTE – Usos alternativos de energia em equipamentos públicos; estímulo à criação e valorização de cooperativas de reciclagem; obras em áreas de risco para contenção de cheias e deslizamentos.



ANDRÉ SAPANOS (PSOL)

‘Escolha do secretário de Segurança será pelo voto popular’

MOBILIDADE – Revisão do contrato com a Suzantur; fim do limite de tempo no passe estudantil; ciclovias; proteção às mulheres no transporte público.

ECONOMIA – Auditoria em todos os contratos; diminuição drástica de comissionados; formalização e geração de empregos; incentivar práticas de economia solidária.

EDUCAÇÃO – Realizar o concurso adiado; valorização dos profissionais; investir em formação continuada com foco na educação inclusiva; creches com horário estendido; polo UFABC (Universidade Federal do ABC) em Mauá.

SEGURANÇA – Secretário de segurança será escolhido por voto popular após lista tríplice apresentada pelo Executivo; GCM com formação em direitos humanos; canal de denúncias de racismo, machismo, LGBTfobia e violência policial.

MEIO AMBIENTE – Criar centro de educação ambiental; proteção das áreas de manancial; ronda ambiental; trabalhar na causa de proteção animal.

ATILA JACOMUSSI (PSB)

‘Café do trabalhador aquece a manhã dos guerreiros’

MOBILIDADE – Trazer mais empresas de ônibus; construção do novo terminal central, com integração com CPTM.

ECONOMIA – 70% das vagas de emprego de novas empresas da cidade serão destinadas a moradores; para trabalhadores, o café do trabalhador aquece a manhã dos guerreiros. Janta popular dá guarida ao retorno.

EDUCAÇÃO – Cartão uniforme; kits anuais para todos os alunos da rede municipal; construção de creches; criação do programa bolsa creche, com 500 bolsas de estudo por ano.

SEGURANÇA – Ampliação do programa base segura, bairro seguro; modernização do quarteirão da segurança; construção de edifício para abrigar a delegacia sede, delegacia da mulher; construção do IML Mauá e realização de novo concurso da GCM.

MEIO AMBIENTE – Implementação do IPTU verde; implantação de locais arborizados; instalação de lixeiras; ampliar programas de limpeza urbana; expandir a coleta seletiva.

CAIO TÚLIO (PCO)

Candidato não mostrou propostas ao Diário*

*O candidato Caio Túlio (PCO) não retornou aos contatos do Diário para apresentar suas propostas. No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), também não é possível acessar o documento identificado como plano de governo.

DONISETE BRAGA (PDT)

‘O Jardim Zaíra será a sede da educação na cidade’

MOBILIDADE – Melhorar o fluxo de transporte coletivo; acessibilidade na região central; construção dos terminais do Itapeva, Guapituba, Zaíra, Itapark; criar linhas 24 horas.

ECONOMIA – Aprimorar a ocupação da região com empreendimentos cujos processos de fabricação atendam legislações, que não provoquem danos ao meio ambiente e promovam a geração de emprego e renda.

EDUCAÇÃO – Semestre sabático para os professores ou valor em dinheiro; municipalização de escolas de ensino fundamental; Jardim Zaíra será a sede da cidade da educação, com megapolo do CEU em tempo integral; zerar a fila de vagas em creches.

SEGURANÇA – Presença da GCM; novas bases comunitárias; aprimoramento de programas à segurança da mulher; patrulha Maria da Penha.

MEIO AMBIENTE – Melhorar a qualidade dos mananciais; aumento da coleta e da capacidade de tratamento de esgotos no município; UPA animal.

DRA. ROSENI (PMN)

‘Retirar os radares móveis de toda a cidade’

MOBILIDADE – Retirar os radares móveis de toda a cidade e fazer estudo para desobstruir as principais vias do trânsito que ficam congestionadas em horário de pico.

ECONOMIA – Estudo para a redução tributária para tornar a cidade atrativa para novas empresas e para que as que já estão permaneçam, assim, vamos gerar novos empregos e aumentar a receita.

EDUCAÇÃO – Valorização dos professores com a contratação de novos; projeto para criar mais creches na cidade.

SEGURANÇA – Manter o município iluminado, aumentado as áreas não atendidas; impulsionar a quantidade de bases municipais, com o acréscimo do efetivo de GCMs; implantação de tecnologia de câmaras de vigilância em toda cidade.

MEIO AMBIENTE – Intensificar a coleta de esgoto e sua destinação; intensificar a preservação das áreas verdes, minas e rios.

JUIZ JOÃO (PSD)

‘Cartão merenda permanente para evitar evasão’

MOBILIDADE – Abrir concorrência para outras empresas de ônibus, a fim de garantir ônibus funcionando no horário, veículos novos, eficientes, preço justo da passagem.

ECONOMIA – Atrair empresas; programa de geração de emprego e renda; criar o banco de oportunidades, plataforma de divulgação de vagas com disparo on-line por aplicativo e por WhatsApp para trabalhadores.

EDUCAÇÃO – Zerar a fila de espera por vaga nas creches; cartão merenda para sempre; estudar a segurança predial dos espaços e adaptá-los para receber crianças com deficiência.

SEGURANÇA – Integrar a polícias Civil e Militar, ampliar o efetivo da GCM e qualificar os guardas; oferecer equipamentos novos e de qualidade; câmeras de monitoramento no modelo do programa Detecta.

MEIO AMBIENTE – Captação de energia solar e de água da chuva para reúso; reestruturação do sistema de coleta de lixo e de reciclagem.

MARCELO OLIVEIRA (PT)

‘Retomar processo de integração ônibus e trem’

MOBILIDADE – Retomar processo de integração ônibus/trem; parceria para construção de outro terminal central; revisão no sistema de operação do transporte; elaborar plano cicloviário.

ECONOMIA – Facilitar acesso a microcrédito a pequenos empreendimentos e novas empresas; desenvolver parcerias com universidades e institutos; e criar fórum permanente de desenvolvimento econômico e social.

EDUCAÇÃO – Parcerias, convênios e construções de creches para enfrentar deficit de vagas; ampliar a participação da comunidade escolar.

SEGURANÇA – Ações para ampliação do efetivo e suprir deficit de equipamentos da GCM; retomar projeto de gabinete de gestão integrada de segurança; e realizar com urgência diagnóstico da violência na cidade.

MEIO AMBIENTE – Atingir 100% de coleta e tratamento de esgoto; redução da produção de lixo, ampliando coleta seletiva e educação ambiental; e desenvolver processo de arborização.



MAURO ROMAN (PRTB)

‘Imediata ação para educação militar cívica’

MOBILIDADE – Cobrar melhorias nos ônibus e transporte público; obrigatoriedade de colocar painéis luminosos para alertar sobre radares fixos e não permitir móveis; instalar ciclofaixas nas margens dos rios.

ECONOMIA – Criação de coordenadoria de inovação; e atrair empreendimentos com permissão de uso de terrenos e outros benefícios para empresas de tecnologia.

EDUCAÇÃO – Imediata viabilização de ações para instalar educação cívico-militar; implantação de matérias como música, inglês, artes e nutrição nas escolas; e plano de carreira aos servidores da educação.

SEGURANÇA – Pedido de instalação da Delecor (Delegacia da Polícia Federal), especializada no combate à corrupção, dentro do prédio do Paço, para atender todo o Grande ABC.

MEIO AMBIENTE – Implantação de plano de reciclagem, de curto, médio e longo prazos; e projeto de lei revogando a cobrança da taxa de lixo.

PROFESSOR BETINHO (PSL)

‘Reduzir ITBI para aquecer o negócio imobiliário’

MOBILIDADE – Construção de terminal de ônibus central e reforma dos existentes; ciclovias e bicicletários; liberar faixas de ônibus para taxistas; implantar mais uma empresa de ônibus.

ECONOMIA – Criar programa de incentivo para devedores do município; incentivar a vinda de polos universitários; reduzir o ITBI por quatro anos para regularização de imóveis e aquecer o negócio imobiliário.

EDUCAÇÃO – Subsidiar 4.000 bolsas de estudo no ensino infantil na rede privada; transporte a crianças que residam longe das escolas; fortalecer e capacitar profissionais com subsídio para qualificação profissional.

SEGURANÇA – Equipar e contratar mais 100 GCMs; criar WhatsApp da segurança, contato direto com a GCM para denúncias de crimes.

MEIO AMBIENTE – Reforma dos parques; programa de arborização para cidade; proteger a região de manancial e impedir desmatamentos; melhorar o atendimento aos animais.

RONALDO PEDROSA (PP)

‘Desfazer monopólio do sistema público de transporte’

MOBILIDADE – Manutenção preventiva das vias; acessibilidade no transporte público; novo terminal rodoferroviário; desfazer o monopólio do transporte coletivo; bicicletários; regulamentar serviços de entregas e transportes por aplicativos.

ECONOMIA – Captação de novos investimentos industriais; promover o empreendedorismo e a capacitação de microempreendedores, apoiar a todos que investirem na cidade.

EDUCAÇÃO – Aumento de investimentos em educação; construção de novas escolas e creches; novo plano de carreira para professores; adequar a alimentação nas escolas.

SEGURANÇA – Aumentar o efetivo da GCM e descentralizá-la; campanhas de segurança no trânsito; sistemas de monitoramento; promover campanhas de cultura de paz.

MEIO AMBIENTE – Adoção do licenciamento ambiental pleno; preservação dos recursos hídricos; controle de animais abandonados na cidade.

VANESSA DAMO (MDB)

‘Facilitar abertura e gestão de empresas na cidade’

MOBILIDADE – Ampliar linhas de ônibus e veículos disponíveis; passagens de ônibus mais baratas aos domingos e feriados; construção de novas vias; reforma do terminal central; integração dos ônibus com a CPTM.

ECONOMIA – Facilitar abertura de empresas, além de prestar consultoria especializada para novos negócios; e oferecer incentivos fiscais para empresas que contratem mão de obra local.

EDUCAÇÃO – Investir em educação profissionalizante; disponibilização de cursos e oficinas; criar convênio com creches particulares; oferecer transporte escolar gratuito.

SEGURANÇA – Integrar a GCM e a PM; implantar programa segurança bairro a bairro; negociar com o Estado a instalação da delegacia seccional de Polícia Civil e do IML; monitoramento de câmeras em pontos estratégicos.

MEIO AMBIENTE – Criar usina de reciclagem; efetivar a coleta seletiva; e promover reflorestamento de áreas degradadas.

ZÉ LOURENCINI (PSDB)

‘Parcerias para construir moradias populares’

MOBILIDADE – Modernizar e reestruturar o terminal rodoviário central; planejar a integração do sistema de transporte local com a Grande São Paulo; rever a concessão de linhas de ônibus.

ECONOMIA – Ampliar o acesso ao crédito e viabilizar ações que gerem oportunidades; ações de incentivos fiscais, redução de impostos e taxas para ampliação dos negócios.

EDUCAÇÃO – Ampliar atendimento de creche por PPP (Parceria Público-Privada); criar programa creche cidadã, com acompanhamento familiar e de saúde; adequar plano de carreira.

SEGURANÇA – Patrulhamento preventivo e comunitário; fortalecer a atuação da corregedoria da GCM; revitalizar o telecentro de formação e capacitação; monitoramento eletrônico.

MEIO AMBIENTE – Acompanhar o cumprimento das cláusulas contratuais com a BRK e Sabesp; revisão da Lei de Zoneamento e do Uso e Ocupação do Solo.