Obituário - 29 de outubro de 2020

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Gevercina de Gouvea Pereira, 88. Natural de São Pedro da União (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Parque Grande ABC.

Aparecida Salatiel da Silva, 92. Natural de Guapé (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yolanda da Costa Pereira, 91. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

José Mariano da Silva, 90. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Alice Rodella Mantelli, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Quintana (São Paulo).

Kiyoka Hikiji, 86. Natural de São Paulo. Residia no bairro Tucuruvi, em São Paulo, Capital. Pensionista . Dia 26, em Santo André. Cemitério do Horto Florestal, em São Paulo, Capital.

Francisca Barbosa da Luz, 83. Natural de São José do Goiabal (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Sant André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Tereza Alves da Silva Vitor, 82. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no bairro Esplanada, em Embu das Artes (São Paulo). Dia 26, em Santo André. Cemitério do Rosário, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria Brait, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Mirtes Romancini da Cruz, 78. Natural de Cabreúva (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Valdevino Lemos Messias, 77. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Teresa de Grande Galvão, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jairo Dias Borges, 68. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Cristina Erasmo Castilieri, 62. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Marcos Esteves, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ibitirama, em São Paulo, Capital. Autônomo . Dia 26. Memorial Planalto.

Rosaly Blanco, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Isilda Biazoto Pires, 62. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia em Guarei (São Paulo). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Lourdes Beltrami, 97. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires, Santo André.

Angelina Julia Bitolo, 96. Natural de São Bernardo. Residia em Rudge Ramos. Dia 22. Cemitério São João Batista.

Leila Meneguelo, 86. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Armando Pekin, 82. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Phoenix.

Maria Guerreiro Albaladejo, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Irene Issigira Totake, 89. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

José Moreira de Souza, 81. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no Novo Parque, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

José Paulino, 81. Natural de Careaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição Souza, 81. Natural de Guanhães (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Paulo Delaqua, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rudnei Pereira, 77. Natural de Orleans (Santa Catarina). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Nadir Antonia Pereira, 77. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Eunice Maria de Oliveira, 70. Natural de Virginia (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria das Graças de Sousa Reis, 69. Natural de Pimenteiras (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Planalto.

Margarida Alves de Oliveira, 67. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Valdemar Benedicto Zoppei, 85. Natural de Casa Branca (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

Geraldo Raimundo de Sousa, 69. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Municipal.

Sinvaldo Gonçalves Quaresma, 66. Natural de Águas Vermelhas (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Alves de Oliveira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal.

Mirian Vieira Santos, 51. Natural de Barra Mansa (Rio de Janeiro). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Pedro Henrique de Souza Oliveira, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

Maria Cícera Nascimento dos Santos, 72. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Maria Neide Oliveira de Andrade, 62. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Izabel Pereira Pardin Ribeiro, 61. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Silas Balduino Parente, 49. Natural de Assaí (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

MAUÁ

João Camilo Soares, 81. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Sidnei Cansi, 72. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Cicleite Vitor da Silva, 62. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Idmar Teixeira de Oliveira, 61. Natural de Itaperuna (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Angelina Fortini de Souza, 84. Natural de Itobi (São Paulo). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Moacir Moris Guimarães, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Vasconcelos Batista, 74. Natural de Vargem Alegre (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Luzia Inês de Oliveira Jesus, 70. Natura de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Eni Antonio de Araujo Maltoni, 70. Natural de Laranjal Paulista. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Dario Pereira da Silva, 36. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Antonieta Ziglia Vido, 86. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Oto Steiser, 80. Natural de Itaporanga (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

José Marcio Tertuliano de Santana, 33. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Patrick Santos Pellatti, 25. Natural de Mauá. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Kiyoshi Nabeshima, 96. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Maria Mercês Lima, 82. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA