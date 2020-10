27/10/2020 | 15:05



Depois de cerca de sete meses, a Argentina estará aberta a turistas estrangeiros de países vizinhos a partir da próxima sexta-feira, 30. Em comunicado do Ministério do Interior do país, o ingresso de visitantes deverá ser realizado por meio aéreo para a grande maioria, com desembarque no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires.

Dentre os requisitos para o ingresso, estão um teste PCR negativo para a covid-19 e um seguro médico valido para a doença.