25/10/2020 | 14:11



Iggy Azalea mostrou pela primeira vez o rostinho do filho, Onyx, que nasceu em junho. O bebê nasceu do relacionamento da rapper com Playboi Carti.

Iggy colocou apenas um emoji de anjinho na legenda da postagem no Instagram, que já acumula mais um milhão de likes na rede social.

Em junho, quando confirmou o nascimento do pequeno, Iggy falou sobre o desejo de deixá-lo afastado dos holofotes:

Eu quero manter a vida dele privada, mas queria deixar claro que ele não é um segredo e eu o amo mais do que posso explicar.