Com boa vantagem, EC São Bernardo não quer susto contra o Batatais para ir às semifinais

Luís Felipe Soares



23/10/2020 | 23:59



A situação do EC São Bernardo é bem confortável na briga pela classificação para as semifinais da Série A-3 do Campeonato Paulista 2020. No primeiro jogo contra o Batatais, no Interior, o Cachorrão venceu por 3 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença que ficará com a vaga na próxima etapa da competição estadual. A administração desse placar ocorre hoje à tarde, a partir das 15h, no segundo duelo entre as equipe, no Estádio 1º de Maio.

Além da vantagem, o Cachorrão tem a seu favor um ótimo retrospecto recente. São nove partidas sem perder, com sete vitórias e dois empates nos últimos compromissos. O objetivo é não dar chances para uma surpresa negativa. “Nossa equipe precisa ter muita atenção. Construímos ótimo resultado no primeiro jogo, mas sabemos da qualidade do adversário e, por isso, não podemos mudar a postura”, diz o zagueiro Raphael. “Temos que estar concentrados os 90 minutos para selar a classificação, colocando em prática tudo que é trabalhado.”

Um dos destaques da equipe é o atacante Victor Sapo, que balançou as redes duas vezes na semana passada e aparece na lista de artilheiros da competição, com seis gols. Ele está escalado entre os titulares do técnico Renato Peixe.