Campanha do Grana é de alta prioridade

Raphael Rocha



23/10/2020 | 00:01



Para quem tinha alguma dúvida que a cúpula do PT de Santo André trataria a eleição do ex-prefeito Carlos Grana (PT) a uma vaga na Câmara como algo prioritário, as primeiras doações eleitorais para a campanha do petista esclarecem qualquer questionamento. O ex-chefe do Executivo recebeu, até ontem, R$ 41,9 mil para tocar seu projeto político. O valor nem é tão significativo. Mas as pessoas que doaram, sim. Há ex-secretários, como Paulo Piagentini (R$ 7.000), o ex-deputado estadual Luiz Turco (R$ 5.000), a ex-primeira-dama Fátima Grana (R$ 5.000), o ex-deputado federal Professor Luizinho (R$ 4.000), o também ex-deputado Duilio Pisaneschi (R$ 2.000). O próprio Grana investiu R$ 5.000 na campanha. O objetivo é fazer o ex-prefeito estourar de votos e ser puxador de cadeiras da bancada petista.

Elo estremecido

O empresário Erick Eloi, que teve sua candidatura a prefeito de Santo André pelo Avante abortada pela direção da legenda, e decidiu aderir à campanha de Ailton Lima (PSB) ao Paço andreense, tem dado mostras de que a aliança com o socialista não está lá muito sólida. Áudio com a voz de Eloi circula nos grupos a favor de Ailton com desabafo do político e com ele dizendo que há possibilidade de abandonar o prefeiturável. “Chegou aqui e jogou todo material, os banners que ele fez. Vou contar um segredo para vocês: só não saio fora porque não tenho para onde ir. Mas estou fora deste cara, deste Ailton Lima, bicho”, diz.

Atividade – 1

O deputado estadual Major Mecca (PSL) estará hoje no Grande ABC, para atividade com candidatos a vereador com origem na polícia. O evento está marcado para um restaurante na Rua Bolívia, Parque das Américas, em Mauá, e reunirá figuras de todo o Grande ABC. Começa às 12h30.

Atividade – 2

O deputado federal Alexandre Padilha (PT), ex-ministro da Saúde, fará campanha hoje em Diadema. Estará, a partir das 16h, em atividade no Jardim Canhema com o prefeiturável do PT na cidade, o ex-prefeito José de Filippi Júnior. Farão caminhada pelo bairro e falarão sobre promessas de Filippi para a área da saúde.

Prato Feito – 1

O desembargador Nino Toldo, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), autorizou pedido da defesa do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, para estender prazo para apresentar suas argumentações na acusação feita pelo MPF (Ministério Público Federal), no âmbito da Operação Prato Feito, de fraudes nos contratos de merenda escolar e alimentação hospitalar no governo de Orlando Morando (PSDB).

Prato Feito – 2

“Para que não se alegue violação ao princípio da ampla defesa, restabeleço o prazo para que a defesa desse denunciado apresente defesa preliminar, a contar da intimação desta decisão aos seus defensores pelo meio eletrônico”, escreveu o desembargador, em seu despacho. No mesmo documento, o magistrado rebateu informação da defesa de Reple sobre o fato de precisar de mais tempo depois que outros processos correlatos à Operação Prato Feito foram tornados públicos. Nino Toldo lembrou que a denúncia contra Reple que ele analisa está à disposição dos interessados desde fevereiro.

Prato Feito – 3

Reple foi denunciado, juntamente com o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o ex-secretário Carlos Maciel, por fraudes na contratação de empresas ligadas à família de Maciel para oferecer merenda aos alunos e para ofertar alimentação nos equipamentos de saúde de São Bernardo. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), foram firmados contratos emergenciais para favorecer as firmas do genro de Maciel. Todos negam as acusações.