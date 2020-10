Mesmo inelegível, sobrinho de Pretinho vira prioridade

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



23/10/2020 | 00:01



O DEM de Diadema vai às eleições proporcionais na cidade sem seus únicos dois vereadores eleitos em 2016: Salek Almeida e Pretinho do Água Santa. O primeiro desistiu de concorrer à reeleição para apoiar a candidatura de um de seus assessores, enquanto que o segundo é o prefeiturável do governo do prefeito Lauro Michels (PV).



Sem representante exercendo mandato na Câmara diademense, os democratas veem a candidatura do sobrinho de Pretinho, Lucas Almeida, 24 anos, como projeto prioritário na corrida por vaga ao Legislativo.



A candidatura do jovem, porém, foi impugnada anteontem pela Justiça Eleitoral de Diadema. A juíza Tatiana Magosso, da 222ª Zona Eleitoral da cidade, indeferiu o registro de candidatura de Lucas por considerar que o rapaz está inelegível até 2027. No ano passado, ele foi condenado em segunda instância por crimes contra o patrimônio – furto de uma TV, uma lixadeira e uma caixa de ferramentas em uma residência. O caso ocorreu em 2016. Em primeira instância, Lucas foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. À Justiça, o rapaz negou o crime.



HISTÓRICO

No pleito de quatro anos atrás, as vitórias de Pretinho e Salek colocaram o DEM (antigo PFL), pela primeira vez na história, dentro da Câmara diademense. Até então o partido nunca havia conseguido eleger representantes no Legislativo.



Em 2019, após passar os dois primeiros anos figurando a oposição ao governo Lauro, o DEM reingressou no bloco situacionista – integrou o arco de alianças no projeto de reeleição do verde no pleito de três anos antes – e conseguiu chegar, pela primeira vez, à presidência da Câmara de Diadema com a candidatura de Pretinho, que obteve apoio até de oposicionistas.



Apesar de não possuir representantes com mandato, o DEM formou sua atual chapa de vereadores com candidatos que já disputaram eleições passadas, mas que ficaram como suplentes, como Genilton da Autoescola, e Lafaiete Alves, o Cherrinhos. No caso de Salek, o parlamentar decidiu apoiar a candidatura de Robson Nascimento, o Boy.<TL>JC