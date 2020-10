Com expulsão de Sabará, Novo aposta em Bohm

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/10/2020 | 00:19



Após expulsar da sigla o candidato a prefeito da Capital Filipe Sabará, o partido Novo aposta as fichas na candidatura de Mario Bohm (Novo), que mira a Prefeitura de São Caetano. A intenção da legenda foi revelada pelo deputado federal Vinícius Poit (Novo), que participou de caminhada com o prefeiturável de São Caetano e com a candidata à vice-prefeita Andrea Giugliani (Novo) na manhã de ontem, no Centro da cidade.



Conforme Poit, a candidatura de Mario Bohm, em São Caetano, é a única da sigla em toda a Região Metropolitana – além de São Caetano, o Novo mantém pleiteantes ao Executivo em Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Jundiaí.



“A candidatura de São Caetano é a única candidatura do Novo em toda Grande São Paulo. Nós tínhamos uma candidatura em São Paulo, que acabou por outros motivos, e estamos focados em São Caetano. Em Guarulhos e Osasco, as candidaturas também acabaram desistindo por motivos diferentes do que aconteceu na Capital. O Novo recuou em alguns lugares e São Caetano está firme como a candidatura do Novo na Grande São Paulo. Vamos com tudo aqui”, declarou Poit.



O Novo, por meio de sua comissão de ética, decidiu expulsar Sabará. A decisão surgiu após processo administrativo instaurado pela sigla por supostas inconsistências no currículo do candidato. Sabará, entretanto, tem sustentado que manterá campanha.



“Quanto a este fato (envolvendo Sabará), há uma frase que utilizo muito: roupa suja se lava em casa. O partido não tem muito o que dizer, a imprensa tem de escutar o Sabará para que ele dê as explicações”, afirmou Poit.



No Grande ABC, as candidaturas do Novo também não prosperaram, exceção de São Caetano, devido rigidez do processo seletivo. Ainda que impedindo o avanço da sigla nos municípios, Poit, Bohm e Andrea defenderam o formato estabelecido pelo partido na escolha dos pleiteantes.



“Apesar desta aparente lentidão do crescimento do Novo, o partido cresce muito rápido. Em 2016, a gente não existia, em 2020 temos oito deputados federais eleitos, temos o melhor governador do Brasil (Romeu Zema, Minas Gerais), uma vereadora extraordinária em São Paulo (Janaína Lima) e agora temos a possibilidade de fazer dezenas de prefeitos e centenas de vereadores pelo Brasil. O que aparenta lentidão é o partido se preocupando com qualidade”, avaliou Bohm.