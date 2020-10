Flavia Pavanelli nega que não renovou contrato com o SBT por estar com cara de velha após procedimentos estéticos

22/10/2020 | 16:11



Flavia Pavanelli anunciou em seus Stories do Instagram que não deu continuidade ao seu contrato com o SBT. Na rede social, a influenciadora fez um breve comunicado e declarou que não interpretará Brenda em Poliana Moça, novela que foi cancelada temporariamente pela emissora devido a pandemia do novo coronavírus.

Meu contrato com o SBT não foi renovado. Ele seria agora em outubro, mas infelizmente não estarei em Poliana Moça. De qualquer forma, sou muito grata à emissora e a todos os envolvidos!, escreveu.

Entretanto, algumas pessoas começaram a especular sobre o motivo da rescisão do contrato de Flavia. Na internet, muitos alegaram que a atriz teria ficado com cara de velha após realizar uma série de procedimentos estéticos. Ela, então, resolveu falar sobre esses rumores e negou que tenha sido dispensada por isso.

- Gente, juro. Tem coisa que eu leio e que ok. Mas eu ler que o SBT não renovou comigo porque eu não tenho mais cara de adolescente e estou com cara de velha? Não, sério. Primeiro: eu tinha ficado loira para o SBT, tá? A pedido deles. A Brenda seria loira.

A influencer ainda pediu para que as pessoas não desmerecessem o seu trabalho.

- Assim, pode falar de procedimento estético, que eu estou parecendo o Ken Humano, até que eles não me quiseram mais - a gente sabe da verdade, enfim - porque eu estou com cara de velha... Mas não tira o nosso mérito, sabe? De quem trabalhou, de quem correu atrás dos sonhos... É feio isso.

Depois, aproveitou para contar que não pagou por nenhuma intervenção que realizou recentemente.

- Gente, que coisa mais chata as pessoas falando dos procedimentos estéticos. Deixa eu me encher de botox, de preenchimento, a cara é minha! É tudo permuta, e vou continuar.