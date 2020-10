Andreia vira estrela na campanha de Atila

Raphael Rocha



21/10/2020 | 00:01



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), tem como seu vice seu fiel escudeiro Israel Aleixo, o Bell (PSB), com discurso de que teria uma pessoa ao seu lado que não iria traí-lo – alfinetada à sua atual vice, Alaíde Damo (MDB), que rompeu com o prefeito nas idas e vindas de Atila na prisão. Mas, durante a campanha, uma figura tem ganhado mais destaque do que Bell: a primeira-dama Andreia Rolim Rios (PSB). Ela é uma das protagonistas da empreitada do socialista em busca de se reeleger em Mauá. Discursa, cumprimenta eleitores, aparece em fotos, com destaque no palanque, é citada constantemente pelo marido. Tanto que os adversários têm dito que a real vice na chapa de Atila é Andreia, não Bell.

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recebeu ontem Alan Camargo, economista que esteve no time que montou o plano de governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), candidato à reeleição. O assunto foi sobre empreendedorismo e qualificação da discussão política no âmbito regional.

Impugnação – 1

Vereador de Rio Grande da Serra, Benedito Araújo (PSB) teve seu registro de candidatura à reeleição impugnado por decisão do juiz Bruno Dello Russo Oliveira, da 382ª Zona Eleitoral, da cidade. Segundo o magistrado, Araújo, que deixou o PT recentemente, não apresentou toda a documentação exigida pela legislação eleitoral. Ele pode recorrer no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Impugnação – 2

A juíza Tatiana Magosso, da 222ª Zona Eleitoral em Diadema, rejeitou o registro solicitado por Andrea Griffo (PSL), vice na chapa encabeçada pelo prefeiturável Johnny Rich (PSL). A alegação da magistrada, que acatou pedido do Ministério Público Eleitoral, é a de que Andrea, professora da rede estadual, não se desincompatibilizou do cargo a tempo de estar habilitada a participar do pleito. Ela também pode recorrer ao TRE-SP.

Sem desespero

Em que pese Roberto Bergamaschi (PT), candidato a vereador de Mauá com apoio do ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior (PT), ter encaminhado recurso para reverter o indeferimento do registro de sua candidatura em Mauá, dentro do grupo de Paulo Eugenio o clima não é de estresse ou desespero. Isso porque outros dois nomes do bloco do ex-vice-prefeito concorrem a cadeiras na Câmara de Mauá: Cida Maia (PT) e doutor Luiz Cuer (PT) – Cuer, aliás, teve a campanha atacada por militantes que se diziam apoiadores do prefeito Atila Jacomussi (PSB) no fim de semana.

Apoio

Candidato derrotado ao Senado na eleição de 2018, mas conhecido pelo trabalho pela causa animal, Ricardo Tripoli (PSDB) gravou vídeo pedindo votos para Ana Veterinária (DEM), que tenta uma vaga na Câmara de Santo André neste ano. “Em Santo André temos uma candidata que se dedica há muitos anos à proteção animal. Ela é a nossa candidata e será representante dos nossos animais em Santo André.”

Respostas a esmo

Prefeiturável do PSB em Santo André, Ailton Lima tem respondido, pessoalmente, críticas de aliados do prefeito Paulo Serra (PSDB), em movimento que chama atenção porque o socialista resolveu responder até mesmo assessores – em vez de questionar ataques de figuras mais graúdas do Paço.