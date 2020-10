Atriz de A Usurpadora, Gaby Spanic lamenta a morte da mãe e diz que se despediu por chamada de vídeo

20/10/2020 | 09:10



Gaby Spanic, a estrela de A Usurpadora, usou as redes sociais para comunicar a morte de sua mãe, Norma Utreta de Spanic, vítima de um câncer aos 67 anos de idade. No comunicado, ela agradeceu o carinho que tem recebido e falou brevemente sobre a perda, revelando que não conseguiu se despedir da mãe pessoalmente.

Meus amados anjos. Obrigada por cada uma de suas mensagens, elas me enchem de amor e paz. Eu façp cada palavra desta declaração do meu empresário a única verdade. Minha família e eu fizemos tudo ao nosso alcance por nossa mãe, nós a acompanhamos todos os dias, e junto com meus irmãos pudemos nos despedir dela, no meu caso um pouco antes de entrar no show. Agora ela está no reino de Deus. Amo vocês.

No comunicado, que você confere abaixo, foi revelado que a atriz fez uma chamada de vídeo para se despedir da mãe, minutos antes de subir ao palco na competição Dancing With The Stars na Hungria. Ela recebeu a notícia da morte da mãe uma hora após o término da atração.

Diante da notável piora na saúde de sua mãe, Gaby corajosamente se despediu da mulher mais importante de sua vida por meio de uma chamada de vídeo, minutos antes de entrar em cena no programa Dancing With The Stars na Hungria, em que participa com uma força admirável, com a alma e coração ao lado de sua família, mas o corpo dando tudo de si em cima do palco. Uma hora depois do término do show ela recebeu a notícia de que sua mãe já não estava mais entre nós fisicamente. Foi impossível que Gaby a acompanhasse em seus últimos momentos no domingo 18/10. Gabriela continuará com seus compromissos em Budapeste, diz trecho da declaração.

A atriz mexicana, de 46 anos de idade, ainda publicou fotos e vídeos de momentos com a mãe.

Obrigada, mãe, por ser uma guerreira, por ter dedicado sua vida a nós, por nos ensinar a ser tão fortes quanto você. Fico com a tranquilidade de saber que agora você está em um lugar melhor, só espero que Deus também nos dê a paz que precisamos para viver sem você. Te amamos, lamentou.