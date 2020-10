18/10/2020 | 16:10



Em um vídeo de Giovanna Ewbank, Manu Gavassi teve que escolher entre algumas celebridades para ajudá-la em ações específicas. Durante o jogo chamado de resta um pela apresentadora, Gavassi revelou que, se tivesse a oportunidade, faria um feat com Anitta!

- Eu escolheria a Anitta para gravar um dueto. Acho que a gente chegaria em uma coisa legal, afirmou Manu Gavassi.

- Imagina como ia bombar esse dueto?!, respondeu Ewbank.

Ainda, a cantora disse que faria uma tatuagem com Rafa Kalimann, pediria dicas de looks para Dua Lipa e afirmou que gostaria de ficar confinada em um reality com Selton Mello.