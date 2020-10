Um prêmio. Um carroceiro. O Serviço Funerário

Ademir Medici



18/10/2020 | 07:00



Há meio século uma repórter do Diário obteve importante prêmio de jornalismo. E outros jornalistas do jornal enviavam para o futuro que é hoje imagens que estavam esquecidas neste ano de 2020, 50 anos depois.

São notícias estampadas nas páginas do Diário do Grande ABC. Elas saem do espaço Diário Há Meio Século para abrir a Memória deste domingo em plena pandemia.

1 – O PRÊMIO

A repórter premiada é Ana Regina Estafanelli. Em parceria com o fotógrafo Mário Otsubo ela publicou a reportagem ‘A luta foi árdua. O velho soldado está cansado’.

Memória pura, numa entrevista com o professor e músico Sebastião Faria de Queiroz, que fez história na linha São Bernardo a Ribeirão Pires.

Ana Regina e seu jornalismo literário: “Estamos em 1911. Um rapaz idealista, demonstrando grande força de vontade, visita pela primeira vez a Vila de São Bernardo e sente que ela poderá oferecer um grande futuro aos seus habitantes. Ele reconhece isso, sem pensar na possibilidade de voltar ali para ficar. Mas aconteceu. Apegou-se tanto à terra e à sua gente que dali saiu somente após haver edificado muita coisa boa”.

Ana Regina conquistava o ‘Prêmio de Reportagem João Ramalho’, da Prefeitura de São Bernardo.

2 – O CARROCEIRO

A história de Servino Gomes de Oliveira, o carroceiro de Mauá que morava num casebre de taipa e, doente, já não podia puxar lenha para a olaria do Jafir (Chafik Mansur Sadek).

Matéria saiu sem a assinatura do autor e do fotógrafo: “Nos dez anos que Servino mora em Mauá ele viu a cidade crescer, ganhar grandes indústrias, a Prefeitura enriquecer com os impostos. Viu o asfalto, o esgoto, a energia elétrica, a água encanada e os ônibus chegarem ao Jardim Zaíra, até a 200 metros de sua casa. Hoje falam em trazer estes benefícios para além do Zaíra, passando defronte à casa de Servino. Ele diz que a cidade que não lhe deu praticamente nada até hoje, também não precisaria dar mais. Servino está velho e cansado. Vai ter que se mudar dali: o progresso está chegando, rua com asfalto e luz elétrica. Não vai admitir a casa de Servino”.

3 – A AGÊNCIA FUNERÁRIA

O Serviço Funerário de Santo André inaugurava a sua terceira agência, à Alameda Vieira de Carvalho, 60, em Santa Terezinha. Outra ficava no Parque das Nações e, a central, na Rua Coronel Alfredo Flaquer.

Discurso do prefeito, dos vereadores, do candidato a deputado federal, do secretário de Obras. E uma grande placa a indicar a descentralização fúnebre.

Meio século depois, tudo se concentra a poucos metros do Paço Municipal.

Diário há meio século...

Domingo, 18 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1362

Manchete – Temor de levante paira sobre o Canadá

Estradas – Iniciadas as obras de construção da Rodovia dos Imigrantes, com o trabalho de remoção de terra no trecho de Diadema.

Polícia – Violento acidente às 22h de ontem (17 de outubro de 1970) na Vila Alzira, perto do Cine Tamoio. Choque de dois ônibus das Viações São Camilo e Esplanada. Saldo: 16 feridos. Os motoristas evadiram-se.

Escala Social (Serafim Vicente) – Antonio Possidonio Sampaio anuncia que o livro A Arte da Paquera chega à Siciliano (livraria).

Novidade – Maior sucesso a primeira Feira Hippie do Grande ABC, realizada ontem (17 de outubro de 1970) na sede do Ocara, em Santo André. Houve música, dança e arte, com 2.000 pessoas presentes.



Em 18 de outubro de...

1920 – Idealizava-se o livro de ouro do centenário da Independência (1822-1922). Edição de luxo pelo Almanak Laemmert, fundado em 1844 no Rio de Janeiro.

1930 – Revolução em marcha. O comando da 1ª Região Militar, no Rio, cria novas baterias.

Na região, vários comerciantes de Santo André e, especialmente, de São Caetano, não atendem os preços máximos da tabela de alimentos em vigor.

Pucci & Companhia, com padaria e confeitaria à Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, são multados em 200$000 por infração da tabela dos preços da Prefeitura de São Bernardo.

1975 – Inaugurado o restaurante chinês Gran Pekin, na Rua Xavier de Toledo, em Santo André.

Pianista Eda Fiori realiza concerto no auditório da Fundação das Artes de São Caetano. Renda ajudará na realização de um seminário de música na cidade.

Hoje

Dia Mundial das Missões

Dia do Estivador

Dia do Médico

Dia do Pintor

Santos do dia

LUCAS. Evangelista. Viveu no século I (Antioquia, Siria – Tebas, 18-10-93). Relator do nascimento de Jesus e principal biógrafo da Virgem Maria. Protetor dos artistas, cirurgiões, médicos, notários pintores e escultores

Município brasileiro

Hoje é o aniversário de Pontal. Elevado a município em 1935, quando se separa de Sertãozinho.