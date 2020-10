17/10/2020 | 13:10



Muitos famosos surpreendem os fãs ao mostrarem suas fotos de criança. Dessa vez, Dwayne Johnson compartilhou um retrato tirado no Havaí quando ele tinha sete anos de idade.

No Instagram, o ator escreveu:

De volta para os sete anos de idade no Havaí. Apenas sendo legal com os meus dentes salientes, camisa aloha e o que está acontecendo com o meu cabelo afro emaranhado de um lado? De jeito nenhum esse garanhão cresceu para ser o homem mais sexy do mundo!