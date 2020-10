Ainda com incerteza sobre público, Wimbledon assegura realização em 2021

16/10/2020 | 09:06



Os organizadores de Wimbledon já planejam a realização do torneio em 2021. O evento londrino foi o único do Grand Slam a ser cancelado neste ano por causa da pandemia do coronavírus, mas o All England Club anunciou planos nesta sexta-feira para a disputa da competição no próximo ano. Mas permanece a dúvida sobre a possibilidade da presença do público.

"Organizar o campeonato em 2021 é nossa prioridade número 1 e nós estamos ativamente engajados no planejamento de cenários, a fim de cumprir essa prioridade", disse a chefe-executiva do All England Club, Sally Bolton.

O torneio, cancelado neste ano e pela primeira vez desde 1945, está agendado para ser realizado em 2021 de 28 de junho a 11 de julho. Pode ser disputado sem limitação de público, com capacidade reduzida nas quadras ou sem torcedores, disseram seus organizadores. E tudo dependerá das diretrizes governamentais e das autoridades sanitárias.

O US Open e Roland Garros foram realizados este ano, mas com protocolos rígidos para reduzir a possibilidade de propagação do vírus. Nenhum torcedor foi permitido em Flushing Meadows, enquanto Roland Garros teve limitação de mil espectadores por dia.

"Nossa prioridade principal continuará a ser a saúde e segurança de todos as partes interessadas", disse o All England Club. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades do governo e de saúde pública, ao lado do resto da indústria esportiva, para compreender os diversos desafios e oportunidades apresentadas pela pandemia de coronavírus."

O Aberto da Austrália foi realizado este ano antes da propagação da pandemia do coronavírus em todo o mundo, mas o torneio de 2021 pode ser afetado - está programado para acontecer de 18 a 31 de janeiro.