Gusttavo Lima sobre Andressa Suita: - Ela é a mulher mais importante da minha vida

14/10/2020 | 08:10



Por meio de um vídeo postado em seu Instagram, Gusttavo Lima abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com Andressa Suita e fez uma declaração para a ex:

- Queria estar aqui falando sobre coisas boas, mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar todos os dias. E nada acontece de um dia para o outro.

Ele ainda continua:

- O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito, continuam. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida, porque ela é a mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz. Vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento. Afinal, nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com os meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso e nem nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura, do que uma mentira fofa.