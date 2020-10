EUA: Comitê do Senado agenda primeira votação sobre nomeação à Suprema Corte

13/10/2020 | 07:58



O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos agendou uma votação para avaliar a indicação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte do país antes mesmo de sua audiência de confirmação terminar. A presidente do Comitê Judiciário do Senado, Lindsey Graham, agendou votação no comitê para as 9h de quinta-feira (15), a manhã do último dia da audiência de confirmação. A indicação de Barrett deve ser levada à votação nessa reunião e depois atrasada por uma semana, de acordo com as regras do comitê.

Se o processo transcorrer como o esperado, o comitê liderado pelos Republicanos votará para aprovar a nomeação da juíza na quinta-feira, 22 de outubro. Isso significaria uma votação de confirmação final no plenário do Senado na semana de 26 de outubro.

Os Republicanos estão agindo rapidamente para confirmar Barrett antes da eleição presidencial de 3 de novembro. A menos que as circunstâncias mudem, o partido deve ter os votos para aprovar a nomeação na comissão e para a confirmação final em plenário. Fonte: Associated Press.