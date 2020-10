Consumo local para sair da crise?

Do Diário do Grande ABC



12/10/2020 | 23:59



Apesar de ser tema que vem ganhando mais espaço desde o início da pandemia, a economia local nem sempre foi assunto muito debatido. Mas a realidade é que essa forma de consumir é importante e pode ajudar o Brasil a superar a crise. O movimento do consumo dentro da própria vizinhança gera mais sustentabilidade e oportunidades de negócios em um bairro ou região. Com isso, nascem vagas de empregos, já que quanto mais o comércio vender, maior será a demanda de novos colaboradores, assim como as oportunidades para quem deseja começar a empreender. É um ‘efeito dominó’ do bem.

Podemos ilustrar da seguinte forma: se você abrir uma pequena empresa, comprar de fornecedores locais, tiver clientes na vizinhança e abrir vagas de emprego, estará ajudando aquele pequeno universo a ter vida economicamente ativa, além do seu negócio também ser beneficiado. Benefícios de economia aquecida são inúmeros. Primeiro deles é aumento da arrecadação de imposto de determinado município, por meio do consumo local, o que resulta em cidade com mais recursos para investir em segurança, urbanização e infraestrutura.

A segunda razão é a valorização dos produtores da região. Você já ouviu falar de locavorismo? O costume, que já virou tendência em países como Estados Unidos, vem ganhando força no Brasil. A ideia é consumir alimentos produzidos próximo ao lugar onde se vive. Exemplo são os mercadinhos de agricultores, feiras locais, marmitas vendidas na região e até mesmo hortas comunitárias. Além de ajudar esses pequenos empresários, estará economizando e consumindo alimentos mais frescos e saudáveis.

O incentivo à sustentabilidade é o terceiro motivo. Comprando localmente é possível produzir menos lixo e usar menos recursos naturais, com a redução do combustível para transportar mercadorias de longas distâncias ou a utilização de menos adubos químicos, no caso de consumir alimentos produzidos por pequenos agricultores. Por último, mas não menos importante, quanto mais a economia da sua cidade estiver aquecida, mais existirá concorrência, o que permitirá esforço maior das empresas para melhorar a qualidade da produção e o fornecimento de seus produtos e serviços. Isso estimula competição saudável que resultará em crescimento para todos.

Economia local aquecida significa comunidade forte e isso torna um país mais poderoso. Desenvolver o consumo local pode ser trabalhoso e levar tempo, mas se todos batalharem juntos, crescerão juntos: fornecedores, comerciantes e consumidores. É como diz o provérbio português: ‘O Sol nasce para todos’. É isso que acontece quando você resolve consumir dentro da sua vizinhança.

Carlos Ávila é fundador do MeuVizinho.me



PALAVRA DO LEITOR

Aglomeração

Passei ontem na avenida em frente ao Parque Celso Daniel, em Santo André, e fiquei impressionado com a quantidade de gente no local, como se já estivéssemos livres do coronavírus. Mas não estamos. Devemos nos preparar para segunda onda de contaminações, porque as pessoas relaxaram com a quarentena.

Julio Nunes

São Caetano

Prefeito

Neste ano teremos eleição para a escolha do prefeito da cidade de São Paulo. O atual, Bruno ‘Sepulturas’, terá que fechar todas as covas feitas para apresentar justificativas das despesas e explicar o assentamento de 1.800 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Anhembi e não confirmados na visita dos deputados estaduais. Nem que Covas mande soldar as portas do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) ele ficará livre dessas explicações. Os eleitores jamais esquecerão desse péssimo prefeito e do governador João Doria. As urnas responderão.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Liberou geral – 1

O chefão do PCC André do Rap, líder no tráfico de drogas internacional, foragido há cinco anos, após cinco meses de buscas fora preso, mas com base no artigo 316 do Código do Processo Penal, foi solto por Marco Aurélio, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O presidente do STF, Luiz Fux, revogou a soltura. Todavia, o meliante, livre, com endereço em Guarujá, na Baixada Santista, bateu asas, está no Paraguai.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Liberou geral – 2

O número oficial de presos soltos no Estado de São Paulo, desde o início da pandemia, é de 5.777. Destes, 322 voltaram para prisão por novos crimes e – acreditem! – 79 foram libertados novamente. O mínimo que podemos dizer é que é muita irresponsabilidade dos magistrados a liberação de tantos presos. Uma investigação seria mais que bem-vinda para sabermos o que ocorre. O ministro Marco Aurélio, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou a soltura de André do Rap, um dos homens fortes do PCC, condenado a mais de 25 anos em dois processos. Ficou foragido cinco anos, foram despendidos tempo e dinheiro na operação para capturá-lo e nos dois processos o ministro concedeu <CF51>habeas corpus</CF>. No ano anterior, liberou também Moacir Levi Correia, conhecido como Bi da Baixada, condenado a mais de 29 anos de prisão por associação criminosa e duas tentativas de homicídio. Assim está nosso Judiciário, última trincheira no combate à criminalidade.

Mauri Fontes

Santo André

Ex-candidato

Não aprecio falar de política. Prefiro economia. Até mesmo gastronomia. Não me fazem mal. Conheço Emanuel Teixeira. Conheço a vereadora Elian Santana apenas do noticiário policial. O advogado que assessorou Elian, na elaboração da petição para impugnação da candidatura de Emanuel, só sei que trabalha com a Prefeitura (Política, dia 10). Mas de onde partiu, não merece nosso apreço e sim prognose. Batalhador Emanuel. Perde Santo André, pois, diferentemente de muitos candidatos, estaria lá para mudar o delambido sistema. Estaria lá, não para receber proventos, pois, diferentemente dos seus concorrentes, estuda, empreende, gera riquezas. Os outros, por não terem essas qualidades, roubam nossas riquezas. Estaria lá para melhorar o ambiente de negócios, projetar, atender-nos, pois entende o que é ser empresário.

Marcel Martin

Santo André

Nossa Rua

Confesso que achei simplesmente magnífica a reportagem sobre a histórica Avenida Sete de Setembro, em Diadema, de autoria da jornalista Bia Moço (Setecidades, ontem). Este Diário destinou duas páginas, com textos bem elaborados e ilustrados por lindas fotos do talentoso Celso Luiz. Realmente essa avenida, que fica numa colina de um dos pontos altos da cidade, bem que até poderia ser a ‘Avenida Paulista dos diademenses’. Mas quem sabe um dia, em um futuro bem próximo, essa importante via pública não se iguale àquele esplendoroso cartão-postal dos paulistanos. Mas não é sonho fácil de se tornar realidade. Até porque a Avenida Sete de Setembro está atrofiada em seu início e fim. Logo no começo ela tem uma quadra de pista estreita na confluência com a Rua General Rondon que até poderia fazer a ligação com o Parque Real. No seu final, lamentavelmente, foi ‘mutilada’ pela Rodovia dos Imigrantes, impedindo sua ligação com a Vila Nogueira, confluência com a Rua Roberto Gordon.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Cloroquina

Jair Bolsonaro – que nesta pandemia não demonstrou nenhum respeito à vida humana, no dia em que o Brasil atingiu a triste marca de 150 mil mortes pela Covid-19, como literal vigarista que receita medicamentos sem comprovação científica, afirmou que 30% dos óbitos poderiam ser evitados com o uso da cloroquina. E também voltou a criticar o isolamento físico. Na realidade, Bolsonaro, com essa estúpida afirmação, afrontou e ofendeu cientistas e toda classe médica brasileira, que responsáveis e cúmplices da ciência que são, jamais iriam aplicar medicamento sem comprovação de eficácia, como é o caso da cloroquina, aos mais de 5 milhões de pacientes infectados. Graças a exaustivo trabalho fizeram milagres em meio a esta devastadora pandemia. Porém, podemos, sim, culpar o presidente por parte dessas mortes, porque deu grande publicidade, dizendo que o coronavírus é ‘gripezinha’ e o isolamento físico é ‘frescura’. O que Bolsonaro mais merece é ir às barras de um tribunal por crime contra a humanidade!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)