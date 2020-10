'Toy Story 3' e 'meu malvado Favorito 3' animam o dia

12/10/2020 | 07:13



Quem ainda se lembra da Canção da Criança, do grande Francisco Alves? "Crianças com alegria/viram Jesus que dizia/vinde a mim as criancinhas." Esta segunda, 12, de feriadão, é o dia da padroeira do Brasil, e também o das crianças. Mesmo com a flexibilização - o retorno de cinemas e teatros -, todo cuidado ainda é pouco. Evite aglomerações. Comemore o Dia da Criança em casa.

A Globo programou, na Sessão da Tarde, Toy Story 3 e, na Tela Quente, Meu Malvado Favorito, também o 3. Toy Story foi um marco das animações. A Pixar utilizou tecnologia digital, de ponta, para contar a história dos bonecos - Woody e Buzz Lightyear - de Andy. Aqui, quando o garoto cresce e vai para a universidade, os bonecos correm o risco de se dispersarem no mundo, mas Woody os mantém unidos.

Hollywood só saldou sua dívida com a série no 3, de Lee Unkrich, que ganhou o Oscar de melhor animação (depois, o 4 também ganhou). Ambos faturaram mais de US$ 1 bilhão cada. A série Meu Malvado é da Illumination. Outro estouro, coisa de bilhão - pode um malvado servir de inspiração para as crianças? Elas adoram os amarelinhos minions, e o malvado Gru que, no 3, de Pierre Coffin, descobre ter um irmão gêmeo, o Dru. Nenhum dos dois é páreo para Balthazar Bratt, o verdadeiro vilão. A diversão é ótima.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.