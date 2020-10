Nickelodeon tem programação especial ao Dia das Crianças

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 07:00



Em comemoração ao Dia das Crianças, amanhã, dia 12, o canal pago Nickelodeon dará start à nova programação. Amanhã, a partir das 13h, a Nick exibe os episódios mais incríveis das séries The Thundermans, Bob Esponja, The Loud House, Dorg Van Dango e Danger Force. Serão quatro horas de muita diversão.

No sábado todos poderão curtir O Portal do Ollie, às 16h, animação que conta sobre um menino de 13 anos que, com a ajuda de seus melhores amigos, Cleo e Bernie, e do treinador de monstros, o Capitão Wowski, protege e controla um portal da sua mochila para o mundo dos monstros! Às 18h será a vez de Dorg Van Dango – história de um unicórnio superlegal, um curioso alienígena, uma bruxa das antigas e um misterioso fantasma como melhores amigos, que são secretos.

O Despertar das Tartarugas Ninja terá estreia no domingo, dia 18, às 19h. As Tartarugas Ninja estão de volta e desta vez elas têm novos poderes incríveis.